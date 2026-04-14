Savona, cadavere in decomposizione trovato nei boschi: disposta l’autopsia, indagini in corso

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei boschi tra Savona e Albissola. A imbattersi nel cadavere è stato un escursionista. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso che sarebbe avvenuto settimane fa.

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento nel pomeriggio di oggi, martedì 14 marzo, in località La Rusca, zona situata tra i comuni di Savona e Albissola, dove è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

A imbattersi nel corpo e ad avvertire le autorità intorno alle 16 è stato un escursionista durante una passeggiata nei boschi. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato con la Scientifica, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino.

La Procura ha aperto un'indagine e ha disposto l'autopsia sul cadavere per cercare di fare piena luce sulle cause del decesso e risalire all'identità del defunto.

Il cadavere era sul fondo di un fossato, a circa 10 metri dal sentiero “Dei Ragazzi del Sole”, vicino a un ruscello e in una zona complicata da raggiungere, per questo sono stati coinvolti anche i tecnici del Soccorso alpino, come riporta il quotidiano Il Secolo XIX.

Stando ad alcune fonti, il corpo apparterebbe un uomo di mezza età. Altre riferiscono invece che non sarebbe ancora chiaro se si tratti di uomo o di una donna. Quello che è certo è che il decesso risalirebbe ad alcune settimane fa.

Al momento al vaglio delle forze dell'ordine sarebbero le denunce di scomparsa risalenti all'ultimo periodo, ma nella zona non ne risulterebbero. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Claudio Martini.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul ritrovamento, ma in casi come questo le ipotesi investigative possono essere diverse. A partire dal decesso accidentale, causato da una caduta durante un’escursione, così come non si può escludere il gesto volontario o a opera di terzi.

Saranno fondamentali l'esame autoptico, eventuali analisi forensi e, come anticipato, la ricerca sulle denunce di scomparsa fatto nei giorni, settimane e mesi scorsi per cercare di dare un nome e un volto al corpo.