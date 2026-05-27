Schiacciato da una pressa ad Altopascio, la vittima è il 30enne Giacomo Pucci: disposta l’autopsia sul corpo

È Giacomo Pucci l’operaio di 30 anni di Pescia (Pistoia) morto schiacciato da una pressa nell’azienda di Altopascio dove lavorava. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposta l’autopsia sulla salma del giovane. L’esame si terrà venerdì 29 maggio.

Giacomo Pucci, 30 anni.

Si chiamava Giacomo Pucci, l’operaio di 30 anni di Pescia (Pistoia) morto martedì 26 maggio in un drammatico incidente sul lavoro all’interno dell’azienda per cui lavorava da circa 5 anni ad Altopascio, nella Lucchesia.

La Procura competente per il territorio ha disposto l'autopsia sulla salma del giovane che, stando a quanto parzialmente ricostruito nelle scorse ore, sarebbe stato travolto da una pressa. Dell'esame, che si terrà venerdì 29 maggio, è stato incaricato il medico legale Stefano Pierotti.

Sull'incidente mortale è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo; in previsione dell'autopsia dovrebbero essere notificati degli avvisi di garanzia. Al vaglio degli investigatori, come si usa in queste vicende, il modello organizzativo dell'impresa.

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Le indagini sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Nord Ovest che già ieri hanno posto sotto sequestro l'area dell'azienda dove c'è stato l'infortunio mortale sul lavoro, la pressa e il transpallet, un muletto basso ,che la vittima avrebbe usato per movimentare la pressa.

Sarebbero stati sequestrati anche documenti di carattere tecnico. Il 30enne era regolarmente assunto presso la ditta, che ha circa 40 addetti diretti e che si occupa di progettazione di impianti per l'industria chimica e farmaceutica. Prosegue inoltre l'ascolto dei testimoni, gli accertamenti vengono svolti in verifica del rispetto delle normative contro gli infortuni.

Giacomo abitava con il padre Maurizio, la madre Luisa e il fratello maggiore Lorenzo alle Macchie di San Piero. La famiglia, titolare di una impresa florovivaistica gestita da quasi tutto il nucleo familiare, è molto famosa nella zona. Il 30enne era anche volontario in varie manifestazioni paesane, come la sagra locale.

Tra le sue passioni, le moto, il bowling e il ballo. Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo "solare, educato, dolce e gentile". Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pescia ha espresso "il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti i cari di Giacomo Pucci, nostro giovane concittadino tragicamente scomparso questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto ad Altopascio", si legge in un post pubblicato su Facebook.

"Una notizia che colpisce profondamente tutta la nostra comunità e che lascia sgomenti davanti ad una tragedia così dolorosa. – prosegue – In questo momento di grande tristezza, il pensiero dell’Amministrazione e dell’intera città va ai familiari di Giacomo, ai quali rivolgiamo le più sincere condoglianze e un forte abbraccio".