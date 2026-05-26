Operaio muore schiacciato da una pressa in una azienda a Lucca: i colleghi hanno provato a rianimarlo

Un uomo di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi 26 maggio in una azienda nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Inutili i soccorsi.

Immagine di repertorio.

Tragedia sul lavoro a Lucca. Un uomo di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi 26 maggio verso le 11.40. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma purtroppo per l'operaio non c'è stato più nulla da fare.

Stando alle prime informazioni a disposizione, il 30enne si trovava in via Chimenti a Spianate, nel comune di Altopascio in provincia di Lucca all'interno della ditta "Cora srl", azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. Era impegnato nel suo lavoro quando sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le normali attività lavorative.

I colleghi si sono subito precipitati ad aiutarlo svolgendo manovre di rianimazione in attesa che arrivassero sul posto i soccorritori del 118 allertati immediatamente. Anche il personale sanitario ha provato a rianimarlo ma purtroppo tutti i tentativi sono apparsi vani. Non si è potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Leggi anche Si ribalta il muletto, agricoltore di 34 anni muore schiacciato nelle campagne del foggiano

Sul posto sono corsi anche i carabinieri, i vigili del Fuoco e i tecnici del servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Stanno svolgendo ora i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sono state aperte le indagini per capire se tutto era a norma.