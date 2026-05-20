Si ribalta il muletto, agricoltore di 34 anni muore schiacciato nelle campagne del foggiano

Raffaele Sacchitelli, 34enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, è morto ieri sera a seguito di un incidente sul lavoro. Stando a quanto si è appreso l’uomo si trovava in un suo terreno alla guida di un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

Raffaele Sacchitelli, un agricoltore di 34 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è morto nella serata di ieri a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne della zona. Stando a quanto si è appreso l’uomo si trovava in un suo terreno alla guida di un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. "Una vera tragedia – dice il sindaco Domenico Di Vito – Conoscevo di vista il giovane agricoltore che si occupava dei terreni di famiglia. A breve avrebbe dovuto anche fare promessa di matrimonio per convolare a nozze. Sono notizie davvero tristi".

Morti in agricoltura: i dati del 2025 e inizio 2026

Questa nuova tragedia riaccende i riflettori sulla piaga delle morti sul lavoro che continua a colpire il settore primario in Italia. Secondo i dati provvisori dell'INAIL, il 2025 si è chiuso con un bilancio drammatico che ha visto salire a 106 i decessi ufficiali sul lavoro nel comparto agricolo, in aumento rispetto ai 102 dell'anno precedente. Per quanto riguarda i primi mesi del 2026, i dati del primo bimestre evidenziano un parziale calo, con 5 denunce con esito mortale nei campi rispetto alle 16 registrate nello stesso periodo del 2025. Tuttavia, la soglia del rischio resta strutturalmente allarmante: le stime degli osservatori indipendenti – che includono nel conteggio anche i lavoratori non assicurati, i pensionati e gli hobbisti – rilevano che solo a causa del ribaltamento di trattori e mezzi agricoli si sono contate più di 140 vittime nell'ultimo anno, confermando questa dinamica come la principale causa di morte nel settore.