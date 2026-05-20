Attualità
video suggerito
video suggerito

Si ribalta il muletto, agricoltore di 34 anni muore schiacciato nelle campagne del foggiano

Raffaele Sacchitelli, 34enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, è morto ieri sera a seguito di un incidente sul lavoro. Stando a quanto si è appreso l’uomo si trovava in un suo terreno alla guida di un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Davide Falcioni
Immagine

Raffaele Sacchitelli, un agricoltore di 34 anni di Orta Nova, in provincia di Foggia, è morto nella serata di ieri a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nelle campagne della zona. Stando a quanto si è appreso l’uomo si trovava in un suo terreno alla guida di un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso. "Una vera tragedia – dice il sindaco Domenico Di Vito – Conoscevo di vista il giovane agricoltore che si occupava dei terreni di famiglia. A breve avrebbe dovuto anche fare promessa di matrimonio per convolare a nozze. Sono notizie davvero tristi".

Morti in agricoltura: i dati del 2025 e inizio 2026

Questa nuova tragedia riaccende i riflettori sulla piaga delle morti sul lavoro che continua a colpire il settore primario in Italia. Secondo i dati provvisori dell'INAIL, il 2025 si è chiuso con un bilancio drammatico che ha visto salire a 106 i decessi ufficiali sul lavoro nel comparto agricolo, in aumento rispetto ai 102 dell'anno precedente. Per quanto riguarda i primi mesi del 2026, i dati del primo bimestre evidenziano un parziale calo, con 5 denunce con esito mortale nei campi rispetto alle 16 registrate nello stesso periodo del 2025. Tuttavia, la soglia del rischio resta strutturalmente allarmante: le stime degli osservatori indipendenti – che includono nel conteggio anche i lavoratori non assicurati, i pensionati e gli hobbisti – rilevano che solo a causa del ribaltamento di trattori e mezzi agricoli si sono contate più di 140 vittime nell'ultimo anno, confermando questa dinamica come la principale causa di morte nel settore.

Immagine
tragedia alle
Maldive
Recuperati gli ultimi due corpi: sono quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino
Rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti: "Recuperate anche le GoPro"
Recuperati due dei quattro corpi: sono di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri
Maldive: il nodo dei permessi dei sub, i limiti sulle profondità e le immersioni non autorizzate dall’Ateneo
Individuati i corpi dei quattro dispersi: "Sono nel terzo segmento della grotta"
Chi sono i sub finlandesi della Dan Europe: "Nel 2018 la squadra salvò 12 bambini in Thailandia"
L'ipotesi effetto Venturi dietro la loro morte, Bolognini: "Sono stati risucchiati dalla corrente"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views