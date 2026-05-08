Furgone si ribalta in retromarcia, Mirco Pennacchi sbalzato dall’abitacolo muore schiacciato dallo stesso mezzo

La tragedia a Riofreddo, frazione del Comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Una sequenza tanto improvvisa quanto terribile che purtroppo non ha lasciato scampo al 45enne molto conosciuto nella comunità dell’Alto Appennino Cesenate che lascia compagna e due figlie.

Sbalzato dall'abitacolo del furgone che guidava e schiacciato dal suo stesso mezzo che aveva preso improvvisamente velocità ribaltandosi, così è morto tragicamente nelle scorse ore Mirco Pennacchi, 45enne cesenate vittima di un terribile incidente stradale avvenuto tra il tardo pomeriggio e la prima serata di giovedì a Riofreddo, frazione del Comune di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena. Una sequenza tanto improvvisa quanto terribile che purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo che lascia compagna e due figlie.

La tragedia si è consumata intorno alle 19 di ieri mentre il 45enne era al volante di un furgone bianco nella località dell'Alto Appennino Cesenate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, l'uomo stava tentando una retromarcia in un tratto di strada a forte pendenza, in via San Giuseppe. Dopo pochi metri metro però il mezzo ha preso velocità ed è diventato incontrollabile. Il furgone, scivolando all'indietro, ha finito così per ribaltarsi più volte prima di adagiarsi su un fianco.

Una carambola mortale durante la quale Mirco Pennacchi è stato sbalzato dal parabrezza completamente distrutto finendo purtroppo proprio sotto il mezzo che lo ha schiacciato. Terribile la scena che si è presentata davanti alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna che è intervenuta sul posto. I pompieri hanno dovuto estrarre l'uomo sotto il mezzo ma per lui ormai non c'era più nulla da fare.

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Purtroppo, a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto, l’uomo è morto praticamente sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedicalizzata, hanno potuto solo accertarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale, dove il 45enne era molto noto per il suo impegno in manifestazioni locali ma anche come ex calciatore della squadra di Alfero. In segno di rispetto e lutto, annullati anche alcuni incontri elettorali che erano in programma nelle scorse ore.