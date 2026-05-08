L’impatto delle prove di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: sotto le foto del matrimonio diventa “zio” sui social

Dopo le immagini del matrimonio in scena, nella prima prova di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, i fan si sono sbizzarriti nei commenti, soprannominando il cantante “Zio” e indicandolo come sorpresa per la vittoria finale.

Sal Da Vinci, Eurovision 2026

Con la pubblicazione delle foto della prima prova di Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna con "Per sempre sì", era lecito attendersi anche i commenti in merito non solo al brano, che ha appena superato i 25 milioni di streaming su Spotify, ma anche alla suddivisione in atti della sua esibizione. Come abbiamo raccontato qui, Sal Da Vinci porterà sul palco uno spettacolo in 4 atti, in cui verrà ricostruito il giorno del matrimonio di una coppia formata dal coreografo e ballerino Marcello Sacchetta e dalla ballerina Francesca Tocca. Il corpo di ballo si chiude con la presenza di suo fratello Mommo Sacchetta, di Mirko Mosca e del ballerino Jhon Cruz.

Sal Da Vinci diventa "Uncle", lo zio per i fan dell'Eurovision Song Contest 2026

La grande curiosità per l'esibizione del cantante non si è fermata inizialmente alla scenografia allestita sul palco dell'arena Wiener Stadthalle di Vienna. C'è già un soprannome che sembra racchiudere l'identità di Sal Da Vinci all'Eurovision 2026, ovvero quello di "Uncle" (zio): tra i commenti c'è chi gli chiede di officiare il proprio matrimonio, esibendosi con "Per sempre sì". C'è anche chi, soprattutto tra gli utenti finlandesi che vedono spianarsi davanti a sé un percorso verso la vittoria finale con l'accoppiata Linda Lampenius e Pete Parkonen con "Liekinheitin", ha invitato Sal Da Vinci a "lasciarli vincere". O, in extremis, almeno a officiare il loro matrimonio.

Perché Sal Da Vinci potrebbe vincere all'Eurovision Song Contest 2026 secondo i fan

Sal Da Vinci sembra aver suscitato anche la simpatia di molti concorrenti all'Eurovision 2026, come avevamo anticipato qui. Proprio ieri era stato pubblicato un video con la concorrente polacca Alicja, che si esibirà con "Pray". Sal Da Vinci le aveva regalato un anello e, proprio nelle ore successive, Alicja ha commentato le foto della scenografia sul profilo Instagram di @EurovisionNews, scrivendo: "Pensavo ci fossimo sposati Sal…". C'è invece chi scommette sul suo possibile ingresso nel terzetto finale, soprattutto per l'identità chiara della sua canzone e per la possibilità di coinvolgere un pubblico vasto legato alla musica melodica italiana.

Il commento di Alicja, la concorrente polacca, all’esibizione di Sal Da Vinci

I commenti del pubblico italiano e Sal Da Vinci come "dark horse" della manifestazione

Gli utenti su X si sono concentrati anche sugli aspetti su cui Sal Da Vinci potrebbe scommettere la prossima settimana: il concetto di "matrimonio e amore", che sembra abbracciare un pubblico più vasto rispetto ai brani di Finlandia e Francia, soprattutto al televoto. C'è anche qualche commento del pubblico italiano che si divide un po' sulla sua presenza. C'è chi, da una parte, sottolinea come Sal Da Vinci e Ditonellapiaga avessero entrambi tutti i connotati per poter partecipare a quest'edizione dell'Eurovision, raccontando due sfumature della musica italiana. Ma c'è anche chi, ironicamente, commenta come Sal Da Vinci abbia trasportato sul palco l'immaginario estroso de "Il castello delle cerimonie". A chiudere il cerchio c'è però @esc_gabe, un reporter su X della kermesse, che ha descritto come "dark horse" il cammino del cantante napoletano, ovvero un candidato di cui sembra sapersi poco ma che inaspettatamente potrebbe vincere.