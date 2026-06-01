Governo Meloni, pressing del cdx sulla legge elettorale, Salvini a Vannacci: “Nessuno aiuti la sinistra a vincere”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni. Il centrodestra spinge per chiudere la partita sulla legge elettorale entro la fine dell'estate. Mercoledì comincerà il giro di audizioni in commissione Affari costituzionali alla Camera sul nuovo testo depositato dal centrodestra.
Le opposizioni sono sul piede di guerra e denunciano i tempi contingentati imposti dalla maggioranza. Uno sprint che sembra orientato a ad avvantaggiarsi in vista delle politiche, secondo il presidente del M5S Giuseppe Conte che definisce la proposta "mal impostata".
"A me e alla maggioranza degli italiani interessa una legge che permetta a chi vince le elezioni, chiunque sia, di governare cinque anni senza inciuci", replica Matteo Salvini, che ne approfitta per lanciare un avvertimento a Roberto Vannacci: "Spero che nessuno aiuti la sinistra a vincere attaccando continuamente governo maggioranza cosi' si fa il gioco di Schlein e Conte". La risposta dell'ex generale e leader di Futuro Nazionale non si fa attendere: "Io aiuterei la sinistra? È la maggioranza che non ha mantenuto le sue promesse".
Tajani commenta l'attacco di Israele in Libano: "È un problema, devono fidarsi di più dell'Onu"
In Libano "Hezbollah, che continua a lanciare droni su Israele, è responsabile e va disarmato", ha detto il ministro Tajani a Morning news su Canale 5. "D'altra parte Israele dovrebbe fidarsi di più di Unifil, lavorare con l'Onu e contribuire al rafforzamento dell'esercito libanese". Questo è il commento all'iniziativa militare via terra con cui l'esercito israeliano ha invaso il Libano. "Si sta lavorando sul versante diplomatico per impedire una ulteriore escalation e siamo fiduciosi che la missione americana in corso guidata da Rubio possa impedirla", ha affermato il vicepremier. "Quando la pace sarà raggiunta, l'Italia è pronta a giocare un ruolo importante per stabilizzare il Paese e l'area. Lo stiamo facendo già da tempo con l'esercito italiano che addestra i soldati libanesi, in una missione bilaterale che è diversa da quella dell'Unifil".
Il ministro Tajani dice che non dobbiamo preoccuparci per la diffusione dell'Ebola in Italia
In Italia non dobbiamo preoccuparci dell'epidemia di ebola: dobbiamo "occuparci", lavorando "per adottare tutte le misure necessarie" per cui il virus "non arrivi da noi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Morning News su Canale 5. "C'è un piano già pronto negli ospedali" e il governo "da questo punto di vista ha fatto tutto. I pericoli di contagio in Italia sono molto, molto bassi, ma continuiamo a monitorare la situazione, perché i cittadini devono essere tranquilli", ha aggiunto il ministro. "
Da oggi in vigore i rimborsi del pedaggio per i cantieri in autostrada
Da oggi, lunedì 1° giugno, scattano i nuovi rimborsi per i cantieri in autostrada. Gli importi dipendono dalla durata dell'eventuale ritardo causato dal cantiere e dalla lunghezza del tratto autostradale. Ecco le istruzioni per fare domanda.
Renzi boccia la patrimoniale nel programma del campo largo: "Sarebbe un errore"
Inserire una tassa patrimoniale nel programma elettorale del campo largo, come richiesto da Avs e sostenuto in parte anche da Elly Schlein, sarebbe un "errore tattico e strategico", ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva. Parlando alla Stampa, Renzi ha detto che "Meloni ha alzato la pressione fiscale e su questo andrebbe incalzata. Invece, con la patrimoniale regaliamo l'argomento ‘meno tasse' alla destra che le ha aumentate: è un autogol". E non solo: "Io voglio che i miliardari paghino più tasse qui, in Italia. Se diciamo che vogliamo la patrimoniale, i miliardari se ne vanno: il solo annuncio della patrimoniale riduce il gettito e abbiamo meno soldi per la sanità, la scuola, la sicurezza".
Santanchè parla dopo le dimissioni: "Sono state ingiuste, non ho commesso reati. Meloni è un'amica"
"Giorgia è una cara amica, ed è la più brava in assoluto", ha detto l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè a Repubblica. Sono passati circa due mesi dalle sue dimissioni, richieste esplicitamente e pubblicamente (un caso con pochi precedenti) da Giorgia Meloni. "Non è stato giusto e non è dipeso dalla mia attività politica e amministrativa", ha commentato Santanchè. "Di fronte a una richiesta pubblica con ‘n' motivi che non c’entrano con la mia attività, mi sono fatta indietro. L’importante nella vita è comportarsi bene, con lealtà e rispetto. Lei, Giorgia Meloni, è il capo del mio partito". Per quanto riguarda i processi, ha insistito: "Stanno andando tutti nella direzione giusta: dimostrerò che le accuse avanzate non erano giuste. Il solo procedimento di cui davvero devo rispondere, comunque, è il falso in bilancio. Visibilia è l’unica società che controllavo in prima persona, ne sono stata amministratrice delegata. Ho fatto errori, ma non sono reati". E ancora: Non sono immune dagli sbagli, ma, ripeto, non ho commesso reati". Per quanto riguarda il suo futuro politico: "Non ho mai avuto obiettivi. So, però, che se lavori, poi gli incarichi arrivano. Credo nei valori di Giorgia Meloni, il resto si vedrà".
Nei sondaggi politici FdI stacca il Pd, ma Vannacci resta decisivo
Fratelli d'Italia regge mentre il Pd perde terreno: a registrarlo è il nuovo sondaggio elettorale di Termometro politico. Se si guarda alle coalizioni, però, il campo largo resta davanti al centrodestra. Il generale Vannacci, con il suo Futuro nazionale che raccoglie il 4%, potrebbe giocare un ruolo decisivo.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
Sprint del centrodestra sulla legge elettorale entro l'estate. "A me e alla maggioranza degli italiani interessa una legge che permetta a chi vince le elezioni, chiunque sia, di governare cinque anni senza inciuci", sottolinea Salvini. E lancia un avvertimento a Vannacci: "Nessuno aiuti la sinistra a vincere". L'ex generale replica a distanza: "È la maggioranza che non ha mantenuto le promesse".