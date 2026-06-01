Governo Meloni, pressing del cdx sulla legge elettorale, Salvini a Vannacci: “Nessuno aiuti la sinistra a vincere”: news in diretta

"Giorgia è una cara amica, ed è la più brava in assoluto", ha detto l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè a Repubblica. Sono passati circa due mesi dalle sue dimissioni, richieste esplicitamente e pubblicamente (un caso con pochi precedenti) da Giorgia Meloni. "Non è stato giusto e non è dipeso dalla mia attività politica e amministrativa", ha commentato Santanchè. "Di fronte a una richiesta pubblica con ‘n' motivi che non c’entrano con la mia attività, mi sono fatta indietro. L’importante nella vita è comportarsi bene, con lealtà e rispetto. Lei, Giorgia Meloni, è il capo del mio partito". Per quanto riguarda i processi, ha insistito: "Stanno andando tutti nella direzione giusta: dimostrerò che le accuse avanzate non erano giuste. Il solo procedimento di cui davvero devo rispondere, comunque, è il falso in bilancio. Visibilia è l’unica società che controllavo in prima persona, ne sono stata amministratrice delegata. Ho fatto errori, ma non sono reati". E ancora: Non sono immune dagli sbagli, ma, ripeto, non ho commesso reati". Per quanto riguarda il suo futuro politico: "Non ho mai avuto obiettivi. So, però, che se lavori, poi gli incarichi arrivano. Credo nei valori di Giorgia Meloni, il resto si vedrà".