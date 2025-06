Testo, traduzione e significato di Polvere e gloria, Andrea Bocelli e Sinner cantano un inno all’impegno

video suggerito

Si chiama Polvere e Gloria la canzone in cui Andrea Bocelli duetta con il campione di Tennis Jannik Sinner: ecco testo, significato e la traduzione dei versi in inglese cantati dal campione italiano.

A cura di Redazione Music

Jannik Sinner e Andrea Bocelli

Nonostante la sconfitta agli ottavi di finale del torneo di Halle, Jannik Sinner potrà consolarsi con l'uscita della sua prima canzone, ovvero Polvere e gloria, brano di Andrea Bocelli in cui il tennista numero 1 al mondo collabora recitando alcuni versi in inglese. È la prima volta che lo sportivo italiano partecipa a una canzone e lo fa con il tenore italiano, probabilmente la voce più nota della musica italiana nel mondo, protagonista di questa Polvere e gloria (pubblicato per Decca Records / Universal Music) in cui il tennista partecipa più che cantando, recitando alcuni versi motivazionali in inglese, mentre il resto della canzone è in italiano.

Il testo della canzone Polvere e Gloria

In our lifes

There will always be many first times

All you have to do is

To be yourself

Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te

Stretti alle nostre passioni da sempre perché

Una linea sottile sottile trasforma la polvere in gloria

E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che dà

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Quanta fatica per giungere là dove sei

(If you work you will risе higher)

Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai

(Thе one who work is the talented one)

Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla

Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell'alba

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Pronto a dare il meglio sempre un po' di più

Per volare ancora un po' più su

Ed io soffro con te

Ed esulto con te

Non ti arrendere

Improve every day

That's the most important thing

Talent doesn't exist

It has to be earned

I'm always trying to improve and undestand what I can do better

Be yourself

Io conosco il coraggio e la forza che hai

Sarò sempre al tuo fianco

Non arrenderti mai

La traduzione di Polvere e gloria

Nella nostra vita

Ci saranno sempre tante prime volte

Tutto quello che devi fare è

Essere te stesso

Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te

Stretti alle nostre passioni da sempre perché

Una linea sottile sottile trasforma la polvere in gloria

E ogni gesto veloce che fa la tua mano è già storia

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che dà

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Quanta fatica per giungere là dove sei

(Se lavori salirai più in alto)

Ma ti accompagna il coraggio e non ti arrendi mai

(Chi lavora è quello che ha talento)

Ogni linea sottile che segna il tuo viso ci parla

Del percorso che hai fatto dal buio alla luce nell'alba

Come una danza infinita che va

La partita è la vita che toglie e che da

E se un'onda improvvisa ti travolgerà

Tu sorridi alla vita e la vita ti sorriderà

Pronto a dare il meglio sempre un po' di più

Per volare ancora un po' più su

Ed io soffro con te

Ed esulto con te

Non ti arrendere

Migliora ogni giorno

Questa è la cosa più importante

Il talento non esiste

Deve essere guadagnato

Cerco sempre di migliorare e capire cosa posso fare meglio

Sii te stesso

Io conosco il coraggio e la forza che hai

Sarò sempre al tuo fianco

Non arrenderti mai

Il significato della canzone di Sinner e Bocelli

La canzone di Andrea Bocelli e Jannik Sinner è un inno alla vita, ma anche all'impegno, come sottolineano soprattutto i versi quasi autobiografici del tennista. Il tenore ha definito la canzone come "un inno al valore della perseveranza, alla nobiltà della fatica quotidiana che trasforma ogni passo incerto in parte di un disegno più grande" in cui i due sono legati "nell’impegno, nella disciplina, nella ricerca costante di autenticità e bellezza". "Il talento non esiste deve essere guadagnato" recita il tennista che recita anche versi come "Se lavori salirai più in alto" o "Chi lavora è quello che ha talento".