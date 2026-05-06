Governo Meloni, attesa per l’incontro con Rubio venerdì. Caso Minetti, arrivate in procura le prime risposte dall’Interpol: news in diretta

Dall'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio "mi aspetto un franco confronto sulla posizione italiana. Il nostro Paese non si è mai sottratto ai suoi impegni internazionali, è stato sempre leale con la Nato e con l'America, è sbagliato rappresentarlo come un alleato renitente. Un faccia a faccia diretto sarà utile a chiarire le cose più di uno scambio di dichiarazioni da un lato all’altro dell’Atlantico". È quanto afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica Mara Carfagna, deputata e segretaria di Noi moderati. Donald Trump "sbaglia a tirare il Papa nei conflitti geopolitici. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà rimasto spiazzato", ha aggiunto, "vedo una grande confusione tra ruoli politici e religiosi. È giusto rappresentare ai capi di Stato e di governo la minaccia costituita dall’Iran, uno stato canaglia che aspira alla distruzione di Israele e minaccia gli equilibri del mondo. È sbagliato tirare in questa partita il Papa, un’autorità spirituale e un riferimento morale per milioni di cattolici, che nulla ha a che vedere con i conflitti geopolitici".