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Governo Meloni, attesa per l’incontro con Rubio venerdì. Caso Minetti, arrivate in procura le prime risposte dall’Interpol: news in diretta

Le notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Minetti. La procura generale di Milano ha ricevuto le prime risposte dall’Interpol sulla richiesta di approfondimento in merito al procedimento di adozione dell’ex consigliera. Procede in parallelo l’indagine interna all’Inau in Uruguay. Attesa per l’incontro tra Meloni e Rubio venerdì prossimo.

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6 Maggio 2026 07:38
Ultimo agg. 07:56
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Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso Minetti. Ieri i legali dell'ex consigliera lombarda hanno incontrato il procuratore generale di Milano Francesca Nanni e il sostituto pg Gaetano Brusa, ai quali hanno consegnato ulteriori documenti legati all'adozione del bambino. Secondo quanto si apprende la procura generale ha già ricevuto le prime risposte "parziali" sugli approfondimenti investigativi richiesti all'Interpol. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per concedere la grazia a Minetti fossero fondati.

Nel frattempo è partita all'interno dell'Inau, l'ente uruguaiano che si è occupato dell'adozione, un'indagine sulla regolarità della procedura che ha coinvolto la coppia Minetti-Cipriani. Le verifiche sono appena iniziate e si concluderanno tra settimane.

Attesa per l'incontro di Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Il vertice parte in salita dopo i nuovi attacchi di Trump a Papa Leone XIV accusato di "mettere in pericolo i cattolici".

07:56

Domani a palazzo Chigi bilaterale tra Meloni e il nuovo premier ungherese Peter Magyar

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà domani alle 10 a Palazzo Chigi il primo ministro eletto dell'Ungheria, Péter Magyar. Lo si apprende dall'agenda della premier pubblica sul sito del governo.

A cura di Giulia Casula
07:55

Carfagna (Noi Moderati): "Incontro Meloni e Rubio sarà utile a chiarire"

Dall'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio "mi aspetto un franco confronto sulla posizione italiana. Il nostro Paese non si è mai sottratto ai suoi impegni internazionali, è stato sempre leale con la Nato e con l'America, è sbagliato rappresentarlo come un alleato renitente. Un faccia a faccia diretto sarà utile a chiarire le cose più di uno scambio di dichiarazioni da un lato all’altro dell’Atlantico". È quanto afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica Mara Carfagna, deputata e segretaria di Noi moderati. Donald Trump "sbaglia a tirare il Papa nei conflitti geopolitici. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà rimasto spiazzato", ha aggiunto, "vedo una grande confusione tra ruoli politici e religiosi. È giusto rappresentare ai capi di Stato e di governo la minaccia costituita dall’Iran, uno stato canaglia che aspira alla distruzione di Israele e minaccia gli equilibri del mondo. È sbagliato tirare in questa partita il Papa, un’autorità spirituale e un riferimento morale per milioni di cattolici, che nulla ha a che vedere con i conflitti geopolitici".

A cura di Giulia Casula
07:40

Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso Minetti

La procura generale di Milano ha ricevuto le prime risposte dall'Interpol sulla richiesta di approfondimento in merito al procedimento di adozione dell'ex consigliera. Ieri i suoi legali hanno incontrato i pg milanesi a cui hanno consegnato ulteriorre documentazione. Procede in parallelo l'indagine interna all'Inau, l'ente che si è occupato dell'adozione in Uruguay. Attesa per l'incontro tra Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, previsto per venerdì prossimo.

A cura di Giulia Casula
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