video suggerito

Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Jannik dopo aver vinto il primo set è stato rimontato dal kazako che sfiderà Machac. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è stato eliminato dal torneo ATP 500 di Halle. Il numero 1 della classifica mondiale è stato sconfitto in tre set dal kazako Bublik, che ora sfiderà Machac. Sinner era partito bene, ma poi è stato rimontato da Bublik, che si conferma giocatore imprevedibile nonché specialista dell'erba. All'Italia resta Cobolli, che venerdì sfiderà Zverev.

Jannik vince il primo set, Bublik pareggia i conti

Sinner-Bublik era una partita che garantiva spettacolo, ma non si pensava pure così tanto equilibrio, né alla vigilia né dopo la partenza dai blocchi di Jannik, che sceso in campo con un paio d'ore abbondanti rispetto al previsto, si porta subito sul 4-1, poco dopo è 6-3. Primo set incamerato e partita che sembra la solita dell'italiano, che invece nel secondo set si trova di fronte un Bublik che oltre alla sua lucida follia dimostra di essere coriaceo. Cancella un paio di palle break, se ne procura altrettante e nel sesto gioco sfrutta l'ennesima, break, che mantiene fino alla fine, 6-3 pure per Bublik. Un set pari e partita che si decide al set.

Bublik batte Sinner ed è ai quarti di Halle

Il kazako sa che l'avversario è molto più forte, ma non molla di una virgola e cerca di rimanere incollato in avvio di terzo set. Bublik non molla, e anzi mette tanta pressione a Sinner che riesce a resistere fino al settimo gioco, quello cruciale, storicamente. Jannik perde la battuta, Bublik diventa così padrone della partita, tiene il servizio, 5-3. Sinner fa la stessa cosa e gli mette pressione. Ma Bublik è in giornata di grazia e chiude l'incontro vincendo con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. L'altoatesino è fuori, dopo quasi un anno viene battuto da un tennista che non è Alcaraz.