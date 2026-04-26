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Sinner-Moller in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik in campo nei sedicesimi di finale

Jannik Sinner sfida Moller sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Si gioca a partire dalle 16:00. Jannik, reduce dal successo di Monte Carlo 2026 dove ha riacquistato la prima posizione nel ranking mondiale, affronterà Moller (numero 169 al mondo). Il vincitore di oggi accederà agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo.

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26 Aprile 2026 13:00
Ultimo agg. 13:16
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Jannik Sinner e Elmar Moller scenderanno in campo oggi per la partita del terzo turno del torneo 1000 di Madrid. Questo è il primo incontro ufficiale tra il numero 1 e il numero 169 della classifica ATP. Moller è un giocatore danese, classe 2003, che ha superato le qualificazioni e vinto due turni, mentre Jannik ha vinto contro Bonzi all'esordio. Si parte alle ore 16. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Chi vince martedì sfida Norrie e Tirante.

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ATP Masters 1000 Madrid di tennis
13:15

Chi è Elmar Moller

Tennista danese di basso livello, è numero 169 ATP, il suo best ranking è 102. Non ha mai vinto un titolo ATP. La terra rossa è la superficie prediletta di Moller, giocatore che non dovrebbe affatto impensierire Sinner.

A cura di Alessio Morra
13:00

Dove vedere Sinner-Moller oggi a Madrid in TV e streaming

Jannik Sinner in campo contro Elmar Moller nel torneo 1000 di Madrid. Si parte alle ore 16 di oggi pomeriggio, domenica 26 aprile. Diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiara.

A cura di Alessio Morra
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