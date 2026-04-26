Sinner-Moller in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik in campo nei sedicesimi di finale

Jannik Sinner e Elmar Moller scenderanno in campo oggi per la partita del terzo turno del torneo 1000 di Madrid. Questo è il primo incontro ufficiale tra il numero 1 e il numero 169 della classifica ATP. Moller è un giocatore danese, classe 2003, che ha superato le qualificazioni e vinto due turni, mentre Jannik ha vinto contro Bonzi all'esordio. Si parte alle ore 16. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Chi vince martedì sfida Norrie e Tirante.
Chi è Elmar Moller
Tennista danese di basso livello, è numero 169 ATP, il suo best ranking è 102. Non ha mai vinto un titolo ATP. La terra rossa è la superficie prediletta di Moller, giocatore che non dovrebbe affatto impensierire Sinner.
Dove vedere Sinner-Moller oggi a Madrid in TV e streaming
Jannik Sinner in campo contro Elmar Moller nel torneo 1000 di Madrid. Si parte alle ore 16 di oggi pomeriggio, domenica 26 aprile. Diretta TV solo su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiara.