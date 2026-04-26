Sinner-Moller in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik in campo nei sedicesimi di finale

Jannik Sinner e Elmar Moller scenderanno in campo oggi per la partita del terzo turno del torneo 1000 di Madrid. Questo è il primo incontro ufficiale tra il numero 1 e il numero 169 della classifica ATP. Moller è un giocatore danese, classe 2003, che ha superato le qualificazioni e vinto due turni, mentre Jannik ha vinto contro Bonzi all'esordio. Si parte alle ore 16. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Chi vince martedì sfida Norrie e Tirante.

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