Atmane-Humbert è stata folle, crampi e stretta di mano fredda. Chardy furioso con l’arbitro: “Vergognati”

La partita tra Atmane e Humbert del torneo 1000 di Madrid è stata condizionata dai crampi di Atmane. Humbert ha avuto un gesto di sportività, ma il suo allenatore Chardy ha attaccato dopo l’incontro l’arbitro urlando parole forti.

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Il derby francese tra Terence Atmane e Ugo Humbert ha avuto pesanti strascichi. Il caldo è stato l'elemento devisivo. O meglio i crampi prodotti dal caldo. Nel tie-break del secondo set Atmane li accusa, viene soccorso, lo aiuta pure Humbert, che fa una bella figura a livello mondiale, poi però Atmane vince, la stretta di mano è fredda. E l'allenatore di Humbert, Jeremy Chardy se l'è presa con l'arbitro apostrofandolo con parole durissime.

Atmane batte Humbert e i crampi a Madrid

Atmane ha vinto 7-6 7-6 con Humbert. Questo è il risultato, ma non è la notizia principale. Certo, il francese sfavorito per classifica che passa il turno sarebbe una notizia. Ma quanto accaduto nel tie-break del secondo set si prende gran parte della scena. Sul 4-2 Humbert si cambia campo e Atmane viene colpito da crampi, prima al braccio destro e poi in tutto il resto del corpo. Nel tennis in questi casi si gioca. Se non c'è la possibilità di farlo viene assegnato un punto di penalità al tennista con i crampi.

Stretta di mano fredda, Atmane: "Non mi butto a terra di propisito"

Il tennista sofferente viene soccorso in campo e tra chi gli dà la mano c'è anche Humbert che si avvicina portandogli addirittura una sedia. La situazione si ricompone e quando si riparte cambia tutto. Risultato, vince Atmane che serve dal basso e sfrutta gli errori clamorosi dell'avversario, finito fortemente in difficoltà. A fine match la stretta di mano tra i due è un po' freddina. Humbert comprensibilmente era arrabbiato e frustrato e magari pure infastidito per quanto accaduto. Atmane faticosamente esce dal campo. Il vincitore dopo la partita cerca di uscire dalle polemiche: "Capisco che Ugo possa essere arrabbiato, ma bisogna chiedere all'arbitro perché non mi ha dato la penalità. Io non mi butto a terra di proposito".

Chardy contro l'arbitro: parole furiose

Il ruolo centrale in questa storia lo ha l'arbitro, francese pure lui, Alexandre Robein che secondo quanto scrive L'Equipe dopo la partita si è trovato davanti Jeremy Chardy, ex tennista transalpino da qualche stagione allenatore di Humbert, con scarsi risultati. Chardy al giudice di sedia gliele ha cantate, facendolo in modo pare davvero focoso: "Dovresti vergognarti", gli ha urlato più volte e negli spogliatoi sono intervenuti due arbitri, compreso Mohamed Layani e Adel Nour, per placarlo ma senza successo. Sportività in campo, ma non fuori.