Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Madrid, per Sinner numero 1 si spalanca un’autostrada nel ranking

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo 1000 di Madrid. Per la seconda volta consecutiva il tennista spagnolo dà forfait a uno dei tornei di casa. Il problema al polso è più serio del previsto e lo stop si allunga. Dopo essersi ritirato da Barcellona l'ex numero 1 del mondo continua il suo momento difficile. Si vedrà se sarà in campo per gli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 6 al 17 maggio. Il forfait di Alcaraz a Madrid lo danneggia non poco nella lotta per il primo posto nel Ranking ATP con Jannik Sinner, che potrebbe rimanere, senza troppi patimenti, al comando della classifica mondiale fino a Wimbledon.

Alcaraz rinuncia al torneo di Madrid

Probabilmente già non stava bene quando è sceso in campo a Barcellona. Nel match con Virtanen ha accusato un problema al polso che si è mostrato peggiore del previsto. Ritiro dal torneo ATP 500 e ora forfait per il 1000 di Madrid. L'annuncio su ‘X' con queste parole particolarmente sentite: "Ci sono notizie che costano tantissimo da dare. Madrid è casa, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, e per questo mi duole così tanto non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi duole in particolare non poter essere davanti al mio pubblico, in un torneo che è così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto".

Alcaraz non può superare Sinner adesso nella classifica ATP

Carlos poteva rimettersi al comando vincendo Barcellona. Non lo ha fatto né lo farà. Madrid era un'occasione. Perché entrambi non avevano giocato lo scorso anno. Quindi dietro resterà, al di là di ciò che farà Sinner. Poi ci saranno Roma e il Roland Garros, tornei che lo spagnolo ha vinto nel 2025, sempre battendo in finale Jannik. E che dunque gli costeranno 3000 punti, e pur rivincendoli non potrebbe fare meglio del bottino che ha già attualmente. Mentre l'italiano, numero 1 ATP, quei tornei li ha visti sfuggire sul più bello, e ciò significa che scarica molti meno punti. Realisticamente Sinner rimarrà al comando fino a Wimbledon, al di là della sua presenza a Madrid, che ovviamente gli regalerebbe ulteriore vantaggio.

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Sinner può decidere di saltare il 1000 di Madrid

Sinner ora dovrà decidere se andare o meno a Madrid, torneo che ha perso pure Djokovic. Jannik sa che a Roma tornerà da numero 1 del mondo e con tre titoli vinti nel 2026. Sapere che Alcaraz non lo può insidiare nel breve, ma anche nel medio lungo termine, potrebbe spingerlo al forfait considerato che il grande obiettivo stagionale è il Roland Garros. Senza dimenticare che il primo trionfo a Roma lo vorrebbe eccome.