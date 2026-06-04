Formula 1, GP Monaco 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Gli orari del Gran Premio di Monaco della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito cittadino di Monte Carlo.

Il Mondiale di Formula 1 2026 riparte da Monte Carlo con il GP di Monaco, sesto appuntamento del calendario, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno sul circuito cittadino del Principato. Dopo la tappa in Canada, la F1 entra nella sua fase europea con uno dei weekend più attesi dell'anno: quello in cui la qualifica pesa più che altrove e ogni errore tra i muretti può cambiare l'intero Gran Premio.

Il weekend del GP Monaco 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su TV8 e tv8.it andranno invece in onda in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica. La corsa scatterà domenica 7 giugno alle 15:00, mentre la differita su TV8 sarà trasmessa alle 18:30.

La F1 arriva nel Principato con Kimi Antonelli leader del campionato piloti con 131 punti, davanti al compagno di squadra George Russell a quota 88. Alle loro spalle ci sono le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente terzo e quarto in classifica. Per la scuderia di Maranello il GP di Monaco rappresenta uno snodo importante, anche per le caratteristiche del tracciato, molto diverso dalle piste affrontate fin qui nel Mondiale e, almeno sulla carta, più congeniale alle caratteristiche della SF-26.

F1, gli orari italiani su TV8 e Sky del GP di Monaco

Venerdì 5 giugno

13:30: Prove libere 1 ( Sky Sport F1 , NOW)

17:00: Prove libere 2 ( Sky Sport F1 , NOW)

13:30: Prove libere 1 ( , NOW) 17:00: Prove libere 2 ( , NOW) Sabato 6 giugno

12:30: Prove libere 3 ( Sky Sport F1 , NOW)

16:00: Qualifiche ( Sky Sport F1 , NOW)

12:30: Prove libere 3 ( , NOW) 16:00: Qualifiche ( , NOW) Domenica 7 giugno

15:00: Gara (Sky Sport F1, NOW)

ORARI GP MONACO F1 SU TV8

Sabato 6 giugno

18:30: Paddock Pre-Qualifiche

19:00: differita Qualifiche ( TV8 e tv8.it)

20:15: Paddock Post-Qualifiche

18:30: Paddock Pre-Qualifiche 19:00: differita Qualifiche ( e tv8.it) 20:15: Paddock Post-Qualifiche Domenica 7 giugno

17:00: Paddock Pre-Gara

18:30: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)

20:30: Paddock Post-Gara

Dove vedere il GP Monaco 2026 di Formula 1 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio di Monaco della Formula 1 2026 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare di Sky). Gli abbonati potranno seguire l'intero weekend, dalle prove libere alla gara, anche in streaming tramite Sky Go. La diretta streaming sarà disponibile anche su NOW, con il pass sport dedicato.

Su TV8, canale 8 del digitale terrestre, non è prevista la diretta in chiaro: qualifiche e gara saranno trasmesse in differita. La qualifica del sabato sarà visibile alle 19:00, mentre la gara della domenica sarà trasmessa alle 18:30. Entrambi gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming gratuito sul sito tv8.it.