Sinner guadagna punti nel Ranking ATP anche senza giocare: Jannik amplia ancora il divario con Alcaraz

Sinner nonostante questa settimana non gioca nessun torneo si ritroverà con più punti nella classifica ATP del tennis. Il divario con Alcaraz è sempre più ampio.

Jannik Sinner ha vinto gli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato. Cinque tornei 1000 conquistati, perdendo appena tre set. Un percorso straordinario. Record su record battuti dal numero 1 della classifica ATP, che ha la possibilità di essere quasi già certo di essere leader del ranking fino a fine anno. Questa settimana l'altoatesino non gioca, si riposa dopo Roma e prima del Roland Garros. Ma nonostante ciò per uno scherzo del ranking guadagna 50 punti nella classifica mondiale.

Divario enorme tra Sinner e Alcaraz

Il divario tra Sinner e Alcaraz ora è ampio, ci sono quasi tremila punti di differenza. Dopo un paio d'anni di testa a testa serrato, ora, o meglio in questo 2026, non c'è tanta storia tra Jannik e Carlos. Il divario è destinato ad aumentare, e non di poco. Alcaraz non giocherà il Roland Garros, il Queen's e Wimbledon e perderà in totale quasi 4000 punti. Non dovrebbe mollare la seconda posizione, ma vedrà Jannik lontanissimo. Non può essere altrimenti. Poi chissà.

50 punti in più per Sinner nella classifica ATP

Ma intanto in questa settimana di break, quantomeno dai tornei, Sinner ha guadagnato 50 punti. I più attenti, i tifosi accaniti dell'italiano, gli amanti del tennis dell'ultim'ora si stanno chiedendo come sia possibile che abbia incamerato punti nonostante non giochi. Si sgombra rapidamente il campo da ogni speculazione. In primis, va detto, che non è un errore del computer. Jannik guadagna 50 punti nella settimana a cavallo tra Roma e il Roland Garros.

Perché Sinner ha ottenuto 50 punti nel Ranking

Così è perché il miglior giocatore al mondo un anno fa si cancellò dal torneo di Amburgo, per questo motivo subì una penalità in classifica, gli venne inflitto, da regolamento uno 0 in classifica. Quello zero scade a distanza di dodici mesi e viene sostituito dai 50 punti conquistati un anno fa ad Halle, quando perse con Bublik negli ottavi di finale. Senza giocare Jannik migliora ulteriormente, senza colpo ferire, la sua classifica e aumenta il suo margine su Alcaraz.