Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: “Non sono in condizione di giocare”. Sinner è senza rivali

Carlos Alcaraz non parteciperà a Wimbledon. Carlitos continua la sua riabilitazione per i problemi al polso dopo Barcellona e non giocherà il terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall'Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open.

Queste le parole del tennista spagnolo sui suoi profili social:"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo ad allenarci duramente per tornare il prima possibile!".

Dopo aver rinunciato all'Open di Madrid e agli Internazionali d’Italia, avverrà lo stesso con il Roland Garros 2026 (dove era campione in carica e che aveva già preannunciato di saltare) e per Wimbledon.

L'infortunio di Alcaraz a Barcellona e la vicinanza di Sinner

Carlos Alcaraz ha accusato un problema al polso durante l’esordio contro Virtanen all’Atp 500 di Barcellona, partita comunque vinta dallo spagnolo con il punteggio di 6-4, 6-2. Nel corso del primo set il tennista si è fermato più volte per il dolore, chiedendo anche l’intervento del fisioterapista. Dopo le cure è riuscito a terminare l’incontro, ma successivamente ha annunciato il ritiro dal torneo.

In conferenza stampa, Alcaraz aveva spiegato la situazione con amarezza: “Non è semplice presentarmi qui oggi per dire che non potrò continuare il torneo. Durante la partita ho iniziato ad avvertire fastidio al polso e il dolore è aumentato progressivamente. All’inizio pensavo non fosse nulla di serio, invece l’infortunio si è rivelato più grave del previsto”.

Il problema fisico aveva già costretto il campione spagnolo a saltare i Masters 1000 di Madrid e Roma, tornei poi conquistati da Jannik Sinner. Attraverso i social, Alcaraz aveva raccontato di aver scelto la strada della prudenza dopo gli esami medici: “In questo momento è meglio fermarsi e monitorare l’evoluzione dell’infortunio prima di decidere quando tornerò in campo. È un periodo difficile, ma sono convinto che riusciremo a superarlo”.

Anche Sinner aveva espresso vicinanza al rivale dopo il successo contro Bonzi a Madrid: “È una situazione davvero spiacevole, sia per Carlos sia per tutto il tennis. Da campione in carica avrebbe meritato di esserci. Gli auguro di recuperare il prima possibile”.