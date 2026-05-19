Tennis
video suggerito
video suggerito

Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: “Non sono in condizione di giocare”. Sinner è senza rivali

Carlos Alcaraz annuncia che non parteciperà a Wimbledon: “Non sono in condizione di giocare”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Carlos Alcaraz non parteciperà a Wimbledon. Carlitos continua la sua riabilitazione per i problemi al polso dopo Barcellona e non giocherà il terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, preceduto dall'Australian Open e dagli Open di Francia e seguito dagli US Open.

Queste le parole del tennista spagnolo sui suoi profili social:"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo ad allenarci duramente per tornare il prima possibile!".

Dopo aver rinunciato all'Open di Madrid e agli Internazionali d’Italia, avverrà lo stesso con il Roland Garros 2026 (dove era campione in carica e che aveva già preannunciato di saltare) e per Wimbledon.

Leggi anche
L'infortunio di Carlos Alcaraz, i segnali sottovalutati e le insidie della fibrocartilagine triangolare

L'infortunio di Alcaraz a Barcellona e la vicinanza di Sinner

Carlos Alcaraz ha accusato un problema al polso durante l’esordio contro Virtanen all’Atp 500 di Barcellona, partita comunque vinta dallo spagnolo con il punteggio di 6-4, 6-2. Nel corso del primo set il tennista si è fermato più volte per il dolore, chiedendo anche l’intervento del fisioterapista. Dopo le cure è riuscito a terminare l’incontro, ma successivamente ha annunciato il ritiro dal torneo.

In conferenza stampa, Alcaraz aveva spiegato la situazione con amarezza: “Non è semplice presentarmi qui oggi per dire che non potrò continuare il torneo. Durante la partita ho iniziato ad avvertire fastidio al polso e il dolore è aumentato progressivamente. All’inizio pensavo non fosse nulla di serio, invece l’infortunio si è rivelato più grave del previsto”.

Immagine

Il problema fisico aveva già costretto il campione spagnolo a saltare i Masters 1000 di Madrid e Roma, tornei poi conquistati da Jannik Sinner. Attraverso i social, Alcaraz aveva raccontato di aver scelto la strada della prudenza dopo gli esami medici: “In questo momento è meglio fermarsi e monitorare l’evoluzione dell’infortunio prima di decidere quando tornerò in campo. È un periodo difficile, ma sono convinto che riusciremo a superarlo”.

Anche Sinner aveva espresso vicinanza al rivale dopo il successo contro Bonzi a Madrid: “È una situazione davvero spiacevole, sia per Carlos sia per tutto il tennis. Da campione in carica avrebbe meritato di esserci. Gli auguro di recuperare il prima possibile”.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Giro
d'italia
Ganna mostruoso, vince la decima tappa crono Viareggio-Massa. Eulalio resta maglia rosa
Vingegaard non corre la crono in tuta aerodinamica, ma in Maglia Azzurra: il regolamento
Martinelli: "Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d'Italia, ma non chiedetegli di fare il Pogacar"
"Non urinate nelle vostre borracce", lo stravagante appello della giuria ai corridori del Giro d'Italia
Vingegaard si prende il Corno alle Scale, gli resiste solo Gall: Pellizzari perde ancora in classifica
Tutte le classifiche aggiornate del Giro d'Italia: Afonso Eulalio della Bahrain è sempre in Maglia Rosa
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views