Carlos Alcaraz salta il Roland Garros: “La cosa più prudente da fare. Il momento è molto complicato”

Alcaraz lo ha annunciato con un messaggio condiviso sui social: non partecipa né agli Internazionali di Roma né allo Slam francese a causa dell’infortunio al braccio. Sinner non avrà il suo rivale diretto per il titolo e il numero 1 nel ranking.

Carlos Alcaraz costretto a saltare gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros per infortunio.

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Carlos Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia a Roma e il Roland Garros, il campione spagnolo di tennis lo ha annunciato con un messaggio condiviso sui social. "È un momento molto difficile per me", dice a corredo di un'immagine in bianco e nero che testimonia il suo stato d'animo. Si attendeva solo l'esito degli esami diagnostici al braccio destro infortunato prima di prendere una decisione: il responso lo ha indotto a non correre rischi. Lui stesso era stato molto chiaro nei giorni scorsi. "Non voglio rovinare il mio futuro", disse durante la cerimonia di premiazione dei Laureus Award lasciando intendere di essere pronto a fare anche fare scelte dolorose pur di non pregiudicare la carriera. La foto col tutore aveva già dato un segnale chiaro: era apparso così dopo il ritiro dal torneo di Barcellona e la rinuncia forzata al trofeo nella capitale iberica.

Dopo i risultati dei test effettuati oggi – si legge nel post –, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione per stabilire quando potremo tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti.

Quando potrà tornare a giocare? Non lo dice, non può. Si limita solo a spiegare che farà le opportune valutazioni sulla sua situazione ma non dà una data precisa. L'obiettivo è rientrare per la stagione sull'erba: è iscritto al torneo ATP del Queen's in preparazione a Wimbledon (dal 29 giugno al 12 luglio). Jannik Sinner, in campo al Masters 1000 Madrid (torneo al quale il murciano aveva già fatto sapere che non avrebbe partecipato) non avrà il suo rivale diretto per il titolo e il numero 1 nel ranking.

L'infortunio di Alcaraz: cosa ha al braccio destro

Un'infiammazione ai tendini del polso destro. È quanto trapelato nei giorni sulle condizioni di Carlos Alcaraz: non si è trattato di un ‘semplice' movimento sbagliato fatto in partita ma era qualcosa di più preccupante su cui giocatore e staff hanno mantenuto stretto riserbo. Il malessere si era manifestato già a Barcellona: aveva resistito al dolore e vinto il match del primi turno, salvo dare forfait successivamente.

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Da allora, complice lo scatto nel quale il suo braccio destro appare immobilizzato, non sono mancate le ipotesi sulla reale entità dell'infortunio. Detto della prima (la tendinopatia), in Spagna hanno avanzato anche un'altra opzione: ovvero che il murciano soffra per una capsulite (una lesione capsulo-legamentosa). Una cosa è certa: avrà bisogno di almeno un mese, un mese e mezzo di stop. Esclusa l'operazione (e questa è una buona notizia per lo spagnolo), la terapia conservativa è la strada intrapresa.

Sinner non avrà il rivale diretto per il titolo e il ranking

"Voglio vincere contro i migliori, spero ce la faccia", disse Sinner nel commentare il periodo delicato attraversato da Alcaraz a causa dell'infortunio. Il grande beneficiario dell'assenza del murciano è proprio Jannik, che ha già superato il rivale in cima al ranking Atp grazie alla vittoria a Monte Carlo. Adesso ha un'autostrada spianata davanti per conquistare titoli e punti, abbastanza da allargare il solco dal numero due al mondo. Lo spagnolo, infatti, perderà i 1.000 punti per la vittoria ottenuta a Roma e altri 2.000 per il trofeo conquistato a Parigi. Campione al Roland Garros nel 2024 e nel 2025, Alcaraz deve accantonare il sogno di completare il Grande Slam nella stessa stagione dopo aver vinto il primo (gli Australian Open).