Napoli-Cremonese, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Napoli–Cremonese anticipo della 34ª giornata di Serie A. Le ultime news sulle formazioni: Conte ritrova Rrahmani in difesa, escluso Anguissa dal centrocampo (parte in panchina) e schiera Alisson Santos esterno d'attacco; Giampaolo conferma la squadra che ha pareggiato col Torino, Bonazzoli–Sanabria è il tandem offensivo. Gli azzurri arrivano al match odierno decisi a riscattare la sconfitta cocente subita, sempre in casa, contro la Lazio e a fare punti per consolidare il piazzamento Champions. Ospiti in bilico sulla zona retrocessione: sono quartultimi con 28 punti (gli stessi del Lecce, che prefigurano uno spareggio) e hanno bisogno almeno di non perdere per restare in corsa salvezza. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Chi è Doveri, l'arbitro di Napoli-Cremonese
L'arbitro designato per Napoli-Cremonese è Daniele Doveri di Roma 1, che ha come assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Al VAR c'è Francesco Meraviglia di Prato, AVAR Aleandro Di Paolo di Avezzano.
È la terza volta che Doveri dirige una gara del Napoli in questa stagione (pareggio per 2-2 a San Siro contro l'Inter, vittoria per 1-0 in casa col Milan), mentre è la seconda che incrocia la Cremonese (sconfitta per 1-0 a Cagliari).
I precedenti tra Napoli e Cremonese
Il precedente più recente risale all'andata, quando il Napoli s'impose a Cremona per 2-0 grazie alla doppietta di Hojlund. Il bilancio è nettamente a favore di partenopei che hanno vinto le ultime 3 gare disputate in Serie A contro i grigiorossi. In casa gli azzurri Napoli hanno fatto bottino pineo in 7 delle 8 sfide giocate nel massimo campionato, fa eccezione solo lo 0-0 del 29 ottobre 1995.
Come arriva la Cremonese alla partita di oggi
La Cremonese si presenta al Maradona con il chiaro intento di strappare almeno un punto per la corsa salvezza. Il pareggio col Torino ha lasciato l'amaro in bocca per il gol annullato a Baschirotto ma è servito per restare al quartultimo posto in classifica, grazie al pari ottenuto anche dal Lecce con a Fiorentina. Grigiorossi e salentini hanno lo stesso numero di punti (28) ma sono i primi a stare un gradino più in alto in classifica in virtù di una migliore differenza reti negli scontri diretti (Lecce-Cremonese 2-1, Cremonese-Lecce 2-0). Cosa succede in caso di arrivo a pari punti all'ultima giornata? Si va allo spareggio.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli è reduce dalla sconfitta in casa contro la Lazio, un ko che ha spento le residue speranze di inserirsi nella lotta scudetto con l'Inter (che può festeggiare il titolo a Torino) e permesso al Milan l'aggancio al secondo posto. E con la Juve a -3, non è da escludere un clamoroso scenario di arrivo a pari punti per la piazza d'onore. Lo stop ha lasciato strascichi di polemica e alimentato le voci sul futuro di Antonio Conte, che potrebbe lasciare a fine stagione, e sulla ridda di nomi per sostituirlo (Sarri e Maresca, ex Chelsea, quelli più recenti). Per la sfida odierna con la Cremonese non si rivedranno in campo i cosiddetti Fab Four (Anguissa sarà in panchina) e ci sarà spazio per Alisson Santos. In difesa è prezioso il rientro di Rrahmani. Serve vincere per blindare il posto Champions.
Dove vedere Napoli-Cremonese di Serie A in TV e streaming
Napoli-Cremonese è visibile a partire dalle 20:45, a trasmetterla in diretta tv e in chiaro (per abbonati) è DAZN. Gli utenti di Sky registrati che hanno attivato il servizio possono vedere la partita sul canale 214 (DAZN 1). Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini al suo fianco per il commento tecnico. Diretta streaming sempre su DAZN, non è prevista anche per Sky Go.