Napoli-Cremonese, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

Il Napoli è reduce dalla sconfitta in casa contro la Lazio, un ko che ha spento le residue speranze di inserirsi nella lotta scudetto con l'Inter (che può festeggiare il titolo a Torino) e permesso al Milan l'aggancio al secondo posto. E con la Juve a -3, non è da escludere un clamoroso scenario di arrivo a pari punti per la piazza d'onore. Lo stop ha lasciato strascichi di polemica e alimentato le voci sul futuro di Antonio Conte, che potrebbe lasciare a fine stagione, e sulla ridda di nomi per sostituirlo (Sarri e Maresca, ex Chelsea, quelli più recenti). Per la sfida odierna con la Cremonese non si rivedranno in campo i cosiddetti Fab Four (Anguissa sarà in panchina) e ci sarà spazio per Alisson Santos. In difesa è prezioso il rientro di Rrahmani. Serve vincere per blindare il posto Champions.