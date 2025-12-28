Serie A
Hojlund trascina il Napoli con una doppietta contro la Cremonese: azzurri a -1 dal Milan capolista

Al ritorno dalla Supercoppa il Napoli torna a vincere in campionato dopo il KO con l’Udinese: 2-0 in casa della Cremonese, decisivo Hojlund con una doppietta nel primo tempo.
A cura di Ada Cotugno
La vittoria della Supercoppa a Riad ha dato al Napoli la carica per tornare in campionato con la testa giusta: prima della partenza per l'Arabia Saudita c'era stata la sconfitta amarissima contro l'Udinese, cancellata poi dalla conquista del trofeo e dai successi contro Milan e Bologna. La squadra di Antonio Conte ha ripreso la marcia anche in campionato dove ha battito 2-0 la Cremonese grazie alla doppietta di uno straordinario Hojlund, in forma come non mai.

Basta solo il primo tempo al danese per lasciare il segno sulla gara con una prestazione ad altissima intensità che farà sorridere il suo allenatore in panchina. Gli azzurri rispondono al Milan che nel lunch match si è preso la vetta vincendo per 3-0 a San Siro contro il Verona e che resta a +1 proprio sul Napoli che insegue.

Il Napoli chiude il 2025 con una vittoria

L'ultima partita del 2025 è una festa per il Napoli che torna a vincere in trasferta e guadagna terreno nella lotta al titolo: la sconfitta contro l'Udinese aveva messo tutto in discussione, ma il 2-0 contro la Cremonese ha dato continuità a quanto visto a Riad in Supercoppa. Conte si affida ai fedelissimi, a cominciare da Hojlund che ricopre il ruolo di direttore d'orchestra di tutta la squadra. Segna la doppietta decisiva e regala ai tifosi una prestazione di spessore, da animale d'area di rigore che tanto piace al suo allenatore che siede soddisfatto in panchina.

La Cremonese fa fatica, riesce a creare qualche pericolo solo nei primi dieci minuti della ripresa con due attacchi di Vardy (in campo ancora una volta per 90 minuti) ma non è mai riuscita a riaprire davvero il risultato. Gli azzurri non subiscono gol e si portano a casa l'ultima vittoria di quest'anno che gli ha regalato due titoli per la prima volta dall'epoca di Maradona, un segnale importantissimo per il 2026 dove i partenopei vogliono compiere un'altra impresa.

