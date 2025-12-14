L’Udinese fa l’impresa e batte il Napoli: due gol annullati ai friulani poi Ekkelenkamp decide la partita

L‘Udinese batte 1-0 il Napoli grazie a un gol di Ekkelenkamp. Succede di tutto in Friuli con ben due gol annullati ai padroni di casa prima a Davis e poi a Zaniolo, il primo per fuorigioco e il secondo per un fallo precedente su Lobotka. Poi la rete di Ekkelenkamp e il Napoli incapace di reagire e creare occasioni da rete che portano gli azzurri a tornare a casa con zero punti lasciando ancora il primo posto al Milan in attesa di Genoa-Inter.

Primo tempo senza reti e con poche emozioni a Udine

Poche emozioni nel primo tempo di Udinese-Napoli che si è concluso col punteggio di 0-0. Sia i padroni di casa che gli azzurri non sono riusciti a creare azioni degne di nota. La squadra di Conte ha tentato ad andare in gol con Hojlund in un paio di occasioni ma senza creare grossi problemi ad Okoye. Zaniolo ammonito per un fallo a metà campo dopo averne commesso uno a inizio partita per una brutta entrata su Spinazzola che ha fatto non poco male al terzino del Napoli.

Lo stesso Spinazzola era stato pericoloso poco prima con un cross da sinistra sul quale Bertola è stato fantastico anticipando sul più bello l'accorrente Lang. Dall'altra parte l'Udinese ha risposto solo con una conclusione di Ekkelenkamp il quale ha concluso dalla lunga distanza cercando l'angolino basso ma trovando la respinta pronta di Milinkovic-Savic che evita il peggio. Per il resto nulla più di rilevante nella sfida in Friuli che per la prima frazione si conclude col punteggio di 0-0 senza grossi sussulti.

Ekkelenkamp fa il gol decisivo, l'arbitro annulla due gol ai friulani

Nel secondo tempo l'Udinese entra in campo convinta di poter far sua la partita. I friulani passano in vantaggio con Davis che mette in porta un pallone respinto corto da Milinkovic-Savic dopo la conclusione da fuori di Bertola. Poco dopo però l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. Subito dopo l'Udinese preme ancora sull'acceleratore con la conclusione di Piotrowski con un tiro potentissimo che si stampa sulla traversa con l'estremo difensore azzurro battuto.

Conte reagisce inserendo in campo Politano al posto di Lang ma la situazione non cambia e l'Udinese trova ancora il gol questa volta con Zaniolo che trova la rete con una conclusione perfetta sfruttando l'errore di Lobotka. Il centrocampista del Napoli però aveva perso palla per un pestone subito da Karlstrom motivo per cui l'arbitro, su chiamata del VAR, annulla anche il secondo gol.

L'Udinese non si arrende e così trova con Ekkelenkamp il gol regolare per il vantaggio Udinese. Gran destro a giro del centrocampista dei friulani su assist di Davis e azzurri sotto. Il Napoli nel finale ci prova con i cambi ma non riesce a trovare la rete del pareggio, anzi, Hojlund si divora il pareggio e così a festeggiare sono i padroni di casa per la conquista di tre punti a dir poco pesantissimi.