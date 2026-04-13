La Fiorentina batte la Lazio e allontana l’incubo retrocessione: partita decisa dal gol di Gosens

La Fiorentina conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza contro una Lazio che non è riuscita a rendersi troppo pericolosa, soprattutto nella ripresa. Partita decisa così da un gol di Gosens nel primo tempo. La squadra di Vanoli con questi tre punti allontana ulteriormente l'incubo retrocessione portandosi a +8 sul terzultimo posto con 35 punti mentre Lecce e Cremonese restano a 27.

Il gol di Gosens permette alla Fiorentina di portarsi in vantaggio

Un gol di Gosens nel primo tempo ha consentito alla Fiorentina di portarsi subito avanti contro la Lazio. Partenza però decisamente biancoceleste con gli uomini di Sarri capaci di rendersi pericolosi in più occasioni sfiorando la rete. La difesa di Vanoli fa buona guardia e con calma la Fiorentina si affaccia verso l'altra metà campo avversaria dove soprattutto dalle corsie laterali sono arrivarti i pericoli maggiori. In un primo momento era stato però Piccoli in girata a rendersi pericoloso, poi però subito dopo è arrivata la rete di Gosens.

Dodò da destra premia la sovrapposizione di Harrison il quale è perfetto nel mettere al centro dell'area di rigore della Lazio l'assist che consente a Gosens di inserirsi al meglio e mettere la palla in porta. È 1-0 per la Fiorentina. La Lazio reagisce ma non riesce a concretizzare troppe palle gol tant'è che l'ultima occasione della prima frazione degna di nota è della Lazio dopo il tiro centrale il destro di Zaccagni da fuori. Una conclusione che però non ha creato nessun problema per De Gea. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 1-o.

La Lazio chiede un calcio di rigore nel secondo tempo

Nella ripresa la Lazio cerca di affacciarsi con maggiore convinzione verso la porta della Fiorentina sfruttando anche le sgroppate esterne di Nuno Tavares a sinistra. Sarri nel frattempo inserisce Dele-Bashiru e Noslin al posto di Basic e Zaccagni. Ma la Fiorentina ha ancora un'occasione per trovare il gol. Harrison ci prova due volte, bravo Motta specialmente sulla seconda. Il gioco è poi rimasto fermo per un po' di tempo dato che Fabbian e Tavares hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari dopo uno scontro, ma fortunatamente i due poi si sono ripresi.

Al minuto 62 la Lazio ha protestato per un possibile calcio di rigore che però l'arbitro non ha assegnato. Contrasto in area tra Mandragora e Noslin, con quest'ultimo ammonito per simulazione. Il direttore di gara è anche andato al monitor per rivedere l'immagine ma nonostante il centrocampista della viola fosse in ritardo non è stato fischiato il penalty. Nel finale la Fiorentina gestisce e anche con i cambi cerca di dare maggiore freschezza alla sua manovra. Al triplice fischio è proprio la squadra viola a festeggiare questi tre punti pesantissimi in chiave salvezza.