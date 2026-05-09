Lazio-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La Lazio ha più nulla da chiedere al campionato: è 8ª in Serie A, a quota 51 punti, e fuori da qualsiasi discorso di piazzamento per le Coppe. Potrà giocarvi nella prossima edizione solo se riuscirà a vincere la finale di Coppa Italia, che spalanca le porte dell'Europa League. Nelle ultime 3 giornate ha conquistato 2 vittorie in trasferta (a Napoli e a Cremona) e pareggiato in casa con l'Udinese. Oltre all'Inter, le restano da affrontare il derby con la Roma e il Pisa.