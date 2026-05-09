Lazio-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Lazio–Inter per la 36ª giornata di Serie A. Le ultime news sulle formazioni: Sarri e Chivu cambiano qualcosa in vista della finale di Coppa Italia che li vedrà di fronte anche il 13 maggio. È l'ultimo obiettivo stagionale: l'unico per biancocelesti, che possono contare sull'appoggio dei tifosi e in caso di vittoria accedere all'Europa League; l'ennesimo per i nerazzurri che puntano alla ‘doppietta' dopo aver conquistato lo Scudetto nel turno precedente di campionato. All'andata finì 2-0 per l'Inter. Diretta TV e streaming su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky).
Come arriva la Lazio alla partita di oggi
La Lazio ha più nulla da chiedere al campionato: è 8ª in Serie A, a quota 51 punti, e fuori da qualsiasi discorso di piazzamento per le Coppe. Potrà giocarvi nella prossima edizione solo se riuscirà a vincere la finale di Coppa Italia, che spalanca le porte dell'Europa League. Nelle ultime 3 giornate ha conquistato 2 vittorie in trasferta (a Napoli e a Cremona) e pareggiato in casa con l'Udinese. Oltre all'Inter, le restano da affrontare il derby con la Roma e il Pisa.
Dove vedere Lazio-Inter di Serie A in TV e streaming
Lazio-Inter è visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) solo su DAZN. Gli utenti registrati a Sky possono assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214 di Sky (se hanno attivato il servizio). Diretta streaming sempre e solo su DAZN, non è prevista la visione del match anche attraverso Sky Go.