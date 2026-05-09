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Lazio-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live di Lazio-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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9 Maggio 2026 15:00
Ultimo agg. 15:16
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La diretta live della partita LazioInter per la 36ª giornata di Serie A. Le ultime news sulle formazioni: Sarri e Chivu cambiano qualcosa in vista della finale di Coppa Italia che li vedrà di fronte anche il 13 maggio. È l'ultimo obiettivo stagionale: l'unico per biancocelesti, che possono contare sull'appoggio dei tifosi e in caso di vittoria accedere all'Europa League; l'ennesimo per i nerazzurri che puntano alla ‘doppietta' dopo aver conquistato lo Scudetto nel turno precedente di campionato. All'andata finì 2-0 per l'Inter. Diretta TV e streaming su DAZN e DAZN 1 (canale 214 di Sky).

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Come arriva la Lazio alla partita di oggi

La Lazio ha più nulla da chiedere al campionato: è 8ª in Serie A, a quota 51 punti, e fuori da qualsiasi discorso di piazzamento per le Coppe. Potrà giocarvi nella prossima edizione solo se riuscirà a vincere la finale di Coppa Italia, che spalanca le porte dell'Europa League. Nelle ultime 3 giornate ha conquistato 2 vittorie in trasferta (a Napoli e a Cremona) e pareggiato in casa con l'Udinese. Oltre all'Inter, le restano da affrontare il derby con la Roma e il Pisa.

A cura di Maurizio De Santis
15:00

Dove vedere Lazio-Inter di Serie A in TV e streaming

Lazio-Inter è visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) solo su DAZN. Gli utenti registrati a Sky possono assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale 214 di Sky (se hanno attivato il servizio). Diretta streaming sempre e solo su DAZN, non è prevista la visione del match anche attraverso Sky Go.

A cura di Maurizio De Santis
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