Milan-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

Jannik Sinner annichilisce ancora una volta Zverev: "Ho fatto quello che volevo"

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Sinner perde un fazzoletto nello scambio con Zverev: le scuse e poi la richiesta all'arbitro

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