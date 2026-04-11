Milan-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Milan-Udinese per la 32a giornata di Serie A. Allegri in campo col tridente, rossoneri chiamati alla reazione dopo la sconfitta di Napoli. Diretta TV e streaming solo su DAZN.
Come arriva l'Udinese alla partita di oggi
L'Udinese di Runjaic naviga in acque placide a metà classifica di Serie A, una tranquilla salvezza ormai portata a casa e consolidata dagli ultimi due risultati utili ottenuti in campionato dai friulani: la vittoria in casa del Genoa e il pareggio casalingo col Como.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan arriva al match con l'Udinese al terzo posto in classifica, dopo essere stato superato dal Napoli che lo ha battuto nello scontro diretto al Maradona. Una battuta d'arresto che chiude gli scenari di scudetto e incide sul morale, ma non pregiudica le chance del Diavolo di qualificarsi alla prossima Champions League: restano 6 i punti di vantaggio sulla squadra attualmente quinta, ovvero la Juventus.
Dove vedere Milan-Udinese di Serie A in TV e streaming
Il match di oggi pomeriggio alle 18 tra Milan e Udinese sarà trasmesso in esclusiva in diretta TV su DAZN, tramite app dedicata su Smart TV. Come d'abitudine, anche la diretta streaming sarà visibile su DAZN, collegandosi al sito o usando l'app su smartphone, tablet e portatili.