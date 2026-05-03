Sassuolo-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15

La diretta live della partita Sassuolo-Milan per la 34a giornata di Serie A. Dopo lo scialbo pareggio contro la Juventus, Allegri non vuole passi falsi in chiave Champions, consapevole però delle difficoltà legate alla sfida contro la formazione di Grosso. Leao e Pulisic guideranno l'attacco, con Ricci in mediana al posto dell'infortunato Modric. Nel Sassuolo torna Berardi dopo la squalifica, con Pinamonti e Laurienté. Diretta TV e streaming su DAZN.
I precedenti tra Milan e Sassuolo
Milan e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in Serie A con un bilancio di 12 successi per i rossoneri, 5 pareggi e 6 successi dei neroverdi. La formazione emiliana spesso e volentieri si è rivelata una "bestia nera" per la formazione milanese con affermazioni pesanti. All'andata a San Siro, la sfida è finita in parità 2-2: doppietta di Bartesaghi per i rossoneri, e reti di Koné e Laurienté per gli ospiti.
Il momento di forma del Sassuolo
Il Sassuolo già da tempo ha ottenuto l’obiettivo della salvezza e sta cercando di chiudere il campionato in crescendo, scalando posizioni. La squadra di Grosso dopo la bella vittoria con il Como, ha pareggiato in casa della Fiorentina. Una bella iniezione di fiducia in vista del finale di stagione.
Come arriva il Milan alla sfida con il Sassuolo
Il Milan non può permettersi passi falsi contro il Sassuolo per non compromettere la corsa Champions. I rossoneri hanno pareggiato in casa contro la Juve che dista ora solo tre lunghezze. L’obiettivo è quello di chiudere in fretta il discorso legato al quarto posto, cercando anche di ritrovare il ritmo un po’ smarrito nelle ultime giornate. Sotto la lente d’ingrandimento anche l’attacco, e la coppia Pulisic-Leao reduce da un momento di forma tutt’altro che brillante.
Dove vedere Sassuolo-Milan di Serie A in TV e streaming
La partita tra Sassuolo e Milan sarà trasmessa in esclusiva in TV su DAZN. Solo i possessori di un abbonamento alla piattaforma streaming potranno seguire il confronto su Smart TV e TV tradizionali con l'ausilio di appositi dispositivi. Sempre attraverso l'app di DAZN sarà possibile seguire il confronto anche su smartphone, tablet e computer. Su Sky, chi ha aderito all'apposita offerta potrà vedere il match delle 15 su Zona DAZN (canale 214).