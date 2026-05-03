Sassuolo-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15

Milan e Sassuolo si sono affrontate 23 volte in Serie A con un bilancio di 12 successi per i rossoneri, 5 pareggi e 6 successi dei neroverdi. La formazione emiliana spesso e volentieri si è rivelata una "bestia nera" per la formazione milanese con affermazioni pesanti. All'andata a San Siro, la sfida è finita in parità 2-2: doppietta di Bartesaghi per i rossoneri, e reti di Koné e Laurienté per gli ospiti.