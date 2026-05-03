La mamma di Alex Zanardi: “A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più. Ora non so come farò”

Il dolore della madre di Zanardi dopo la sua morte: “L’ho saputo venerdì sera da mio fratello, non si sa cosa sia stato. Ho perso una figlia di 16 anni. E mio marito ne aveva appena 54 di anni”

Tutto il mondo dello sport piange Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, campione diventato simbolo di forza e resilienza. Il suo ricordo è negli occhi della madre Anna e della sua voce stanca: "Mi stanno chiamando da tutto il mondo. Il telefono è pieno di messaggi". Il campione ha trascorso gli ultimi giorni circondato dall'affetto della moglie Daniela Manni e del figlio Niccolò a Padova, dove aveva deciso di trasferirsi ormai 20 anni fa.

Ha passato così gli ultimi momenti fino alla tragica sera di venerdì: da tre anni era ricoverato in una struttura assistenziale, una degenza molto lunga e difficile dopo l'incidente in provincia di Siena nel 2020. Non è mai stato lasciato solo dalla sua famiglia, lontano dagli occhi indiscreti fino all'ultimo momento. neanche sua madre si spiega le cause della morte: "A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più".

Zanardi è morto venerdì sera a 59 anni

Il dolore della madre di Zanardi

Anna ha più di 80 anni e alle spalle ha già una storia tragica segnata da due lutti importanti, come racconta a Repubblica: "Avevo già perso tanto. Ho perso una figlia di 16 anni. E mio marito ne aveva appena 54 di anni. Le cose sono andate in questo modo. Però, insomma, avevo un’età diversa. Mi ero ripresa. Adesso è dura, è davvero dura". Piange anche suo figlio Alex che è morto venerdì sera, lasciando un dolore immenso per la sua famiglia e anche per il mondo dello sport che da sempre lo aveva sostenuto e ammirato.

È stato il fratello di Anna a darle la tragica notizia: "L'ho saputo venerdì sera da mio fratello, che mi ha lasciata qui poco fa. Daniela, mia nuora, ha telefonato a lui. Ha avuto la delicatezza di mandarmi a prendere da mio fratello". Non si spiega neanche cosa sia successo: "È andata così. A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più. Non si sa cosa sia stato, se è colpa di un arresto cardiaco, di una polmonite fulminante. Ora non so come farò".

Da tre anni era ricoverato in una struttura, seguito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò

Le cause della morte

Nell'ultimo periodo le condizioni di salute di Zanardi erano piuttosto delicate ed era seguito come sempre dal personale medico della struttura in cui era ricoverato da ormai tre anni. Nessuna fuga di notizie, visto che la famiglia si è sempre impegnata a tutelare la sua privacy fino all'ultimo secondo. Come confermato dalla madre le cause del decesso non sono ancora note, ma si suppone che venerdì sera sia sopraggiunto un malore fatale che lo ha portato via improvvisamente.