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Il Napoli batte il Milan e si prende il secondo posto: decide Politano, Inter avanti di 7 punti

Il Napoli batte 1-0 il Milan e sale al secondo posto in classifica. La squadra di Antonio Conte si impone grazie a un gol nella ripresa di Politano. L’Inter è davanti di 7 punti.
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A cura di Alessio Morra
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Il Napoli vince la quinta partita consecutiva e sale al secondo posto. Al Maradona la squadra di Conte batte il Milan e lo scavalca in classifica. L'1-0 rimette i campioni d'Italia nella scia dell'Inter, che resta saldamente al comando con sette punti di vantaggio. Il man of the match è Politano, autore di un bel gol al 79′.

Primo tempo senza squilli

Hojlund non c'è, virus intestinale, Lukaku nemmeno. Il centravanti è Giovane. Cambia davanti pure Allegri che punta su Nkunku e Fullkrug. La partita è molto tattica. Di emozioni in particolare nel primo tempo se ne hanno davvero poche. Sorridono in tribuna Paolo Sorrentino e Toni Servillo che avranno sicuramente partite migliori. Il Milan dopo una decina di minuti in mischia ha una mezza chance, il Napoli risponde con Spinazzola, autore di un bel tiro a giro. Poi è Nkunku a ricevere da Fofana a calciare in porta, tiro alto. Stop. Ed è 0-0.

La gioia di Politano dopo il gol che decide Napoli–Milan.
La gioia di Politano dopo il gol che decide Napoli–Milan.

Politano entra e segna

In avvio di ripresa è il Napoli ad avere il predominio territoriale. De Bruyne fantastico nel lanciare Giovane che ha il guizzo giusto, il brasiliano calcia in porta, Maignan c'è e manda in calcio d'angolo. Allegri toglie Fullkrug e Saelemaekers scegliendo Gimenez e Athekame. Conte risponde con Alisson Santos per Giovane, che ha accusato un problema fisico. Poi entrano Pulisic per Nkunku e Politano per Spinazzola.

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E proprio Politano sblocca il risultato al 79′. L'esterno chiude un'azione splendida iniziata da Alisson e proseguita da Olivera, il tiro di Politano è splendido, tiro al volo e 1-0. Leao e Loftus-Cheek le ultime mosse di Allegri, Conte manda in campo Elmas e Beukema. Il Milan insiste fino alla fine, con uno schieramento più offensivo riesce a essere più propositivo.

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