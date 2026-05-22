Giro d’Italia LIVE, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle 13:00, il percorso è di 189 km

La 13° tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, venerdì 22, si parte da Alessandria alle ore 12:40. Orario di arrivo intorno alle 17. La gara si sviluppa lungo un percorso di 189 chilometri, con 160 piatti e gli ultimi 30 con un dislivello. I corridori attraverseranno la pianura Padana raggiungendo in Lago Maggiore, dove poi inizieranno le brevi salite fino all'arrivo. Eulalio proverà a difendere la maglia rosa.
Il percorso: lunghezza e altimetrie
160 chilometri piatti per una tappa che si riaccenderà nei 30 km finali, dove ci sarà l'intero dislivello. Prima la pianura Padana, poi il lago Maggiore con la breve sequenza di salite che porta a Verbania. Bieno (4a cat., 2,4 km al 5,5%), Ungiasca (3a cat., 4,7 km al 7,1%), salita cronometrata, con alcuni chilometri sopra il 10%. Poi lo scollinamento a 13 km dall'arrivo, con la discesa su Verbania fino al traguardo.
Le altre classifiche
Queste le altre classifiche del giro d'Italia. Magnier leader della maglia ciclamino che premia i leader della classifica a punti è Magnier. Il miglior scalatore per ora è Vingegaard, mentre tra i giovani il leader è Eulalio, anche maglia rosa.
I punti: la maglia ciclamino
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 130 punti
Jonathan Narvaez (UAE Emirates) 119
Jonathan Milan (Lidl-Trek) 76
Miglior scalatore
Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) 111
Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) 60 punti
Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 48 punti
Classifica giovani
Afonso Eulalio (Bahrain- Victorious) in 48:10:38
Giulio Pellizzari (Red Bull- Hansgrohe) a +3:42
Markel Beloki (EF Education – EasyPost) a +4:20.
Le condizioni meteo
Le previsioni per la 13a tappa del Giro d'Italia prevedono oggi condizioni stabili con prevalenza di sole. Ci dovrebbe essere una notevole differenza tra la temperatura della partenza, circa 18°, e quella dell'arrivo intorno ai 26. Il rischio di precipitazioni alla fine è molto basso.
Gli orari di inizio e fine percorso
La tappa di oggi inizierà alle ore 12:40 da Alessandria e prevede un arrivo a Verbania intorno alle 17 elastiche. Ovviamente si tratta di orari indicativi, a seconda di come si svilupperà la tappa. Quello che è certo è che si taglierà il traguardo dopo le 17.
La classifica generale dopo la 12° tappa
La classifica generale dopo la 12a tappa vede Eulalio ancora in maglia rosa con un vantaggio di 33 secondi su Vingegaard. Il primo italiano è Pellizzari, nono nella graduatoria. Questi i primi 10 posti:
- Afonso EULALIO (BAHRAIN VICTORIOUS) – 48:10:38
- Jonas VINGEGAARD (TEAM VISMA – LEASE A BIKE) – +0:33
- Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS) – +02:03
- Felix GALL (DECATHLON CMA CGM TEAM) – +02:30
- Ben O'CONNOR (TEAM JAYCO ALULA) – +02:50
- Jai HINDLEY (RED BULL – BORA – HANSGROHE) – +03:12
- Michael STORER (TUDOR PRO CYCLING TEAM) – +03:34
- Derek GEE (LIDL-TREK) – +03:40
- Giulio PELLIZZARI (RED BULL – BORA – HANSGROHE) – +03:42
- Chris HARPER (PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM) – +04:15
Dove vedere la 13° tappa in tv e streaming
La 13a tappa del Giro d'Italia si potrà vedere in TV in chiaro. Diretta integrale su Rai Sport HD sin dalle prime battute intorno alle 13, con il passaggio poi alle 14 su Rai 2. Diretta anche su Eurosport, in abbonamento. Streaming gratuito su Rai Play, e a pagamento per gli utenti su HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMVIsion e Prime Video.
13° tappa del Giro d'Italia: da Alessandria a Verbania
La 13a tappa del Giro d'Italia parte da Alessandria e arriva a Verbania attraversando il Piemonte nella terra di Filippo Ganna. Un percorso di 189 km che per buona parte del tracciato sarà piatta, accendendosi poi nei 30 km finali con gli strappi. Dopo il Lago Maggiore inizia quella che è la fase decisiva della tappa con Bieno, Ungiasca e con la discesa su Verbania finale.