Giro d’Italia LIVE, oggi la 13° tappa da Alessandria a Verbania: si parte alle 13:00, il percorso è di 189 km

La 13a tappa del Giro d'Italia parte da Alessandria e arriva a Verbania attraversando il Piemonte nella terra di Filippo Ganna. Un percorso di 189 km che per buona parte del tracciato sarà piatta, accendendosi poi nei 30 km finali con gli strappi. Dopo il Lago Maggiore inizia quella che è la fase decisiva della tappa con Bieno, Ungiasca e con la discesa su Verbania finale.