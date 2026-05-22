Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 13ª tappa Alessandria-Verbania: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti
Per la 13esima tappa il Giro d'Italia 2026 si sposta in Piemonte con la partenza prevista ad Alessandria e l'arrivo a Verbania. Eulalio proverà a difendere ancora la Maglia Rosa dagli assalti di Vingegaard e Arensman lungo i 189 km del percorso che a partire dalle 13:05 li porterà sulle sponde del Lago Maggiore, dove ci sarà lo strappo finale. Diretta TV su Rai 2 e RaiSport HD in chiaro, streaming gratis con RaiPlay, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche la trasmissione in contemporanea su Eurosport 1.
La 13ª tappa, Alessandria-Verbania: due salite nel finale
La maggior parte del percorso sarà pianeggiante e ci saranno tratti ideali per i velocisti, che però dovranno essere bravi a gestire la tappa che diventerà insidiosa nel tratto finale. In Piemonte attraverseranno 189 km e negli ulti 30 si troveranno davanti due GPM piuttosto duri da affrontare in successione: Bieno al 5.5% e la salita dell'Ungiasca che compare per la prima volta al Giro d'Italia, con pendenza al 7.1% e lungi tratti oltre il 10%. Una sfida imperdibile per gli scalatori che puntano a fare la differenza prima dell'arrivo a Verbania.
I favoriti per la Alessandria-Verbania: Vingegaard vuole vincere
È una tappa che potrebbe stravolgere la classifica generale perché presenta sue GPM insidiosi in successione proprio nel finale. I ciclisti dovranno essere bravi a gestire i momenti e le energie, visto che la prima parte sarà pianeggiante ma nell'ultimo tratto scalatori come Vingegaard e Decathlon, tra i migliori in assoluto, potrebbero avere un vantaggio importante rispetto a tutti gli altri negli ultimi chilometri prima del traguardo.
Dove vedere oggi la Alessandriaa-Verbania in TV e streaming: gli orari
L'orario di partenza per la 13esima tappa è fissato intorno alle ore 13:05 da Alessandria, dove prenderà il via il percorso che porterà i ciclisti attraverso il Piemonte. Diretta integrale in chiaro su RaiSport HD alle 13 e poi dalle 14 su Rai 2, streaming gratis con RaiPlay. Diretta anche su Eurosport, per abbonati. Il Giro si potrà seguire anche in streaming con HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMVIsion e Prime Video.