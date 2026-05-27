I nuovi allenatori di Napoli e Milan scelti dall’intelligenza artificiale: la realtà non è lontana

Napoli e Milan sono alla ricerca del nuovo allenatore. L’IA suggerisce Allegri per i partenopei e Iraola per i rossoneri.

Inter, Juventus e Roma stanno programmando il futuro con l'allenatore in carica. Napoli e Milan invece non hanno ancora il tecnico per la stagione 2026-2027. Partenopei e rossoneri stanno cercando di chiudere le trattative nell'arco di pochi giorni. Di nomi se ne fanno parecchi. Abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale quali sarebbero i tecnici ideali per il Napoli e il Milan. Con dei parametri precisi. Perché la richiesta è stata effettuata tenendo conto delle rose, del progetto, del budget per il mercato. Insomma, non una semplice scelta dell'allenatore.

Allegri davanti a Italiano per il Napoli

L'analisi riguardo al Napoli tiene conto in primis della rosa ed a seguire della situazione patrimoniale e la capacità di investimento del club che a livello finanziario è in ottima salute: "La liquidità è elevata, il patrimonio netto è solido, i debiti sono contenuti. Ricavi strutturali in crescita grazie allo stadio, allo sponsor e al merchandising, oltre a plusvalenze da player trading rimangono un pilastro fondamentale". De Laurentiis non farà follie tra ingaggi e colpi di mercato. La rosa è di livello, al netto di qualche elemento che supera la trentina.

Non dovendo ricostruire, ma solo di consolidare il profilo migliore per la panchina partenopea è Massimiliano Allegri, che potrebbe valorizzare la difesa con elementi di prima fascia e avrebbe la possibilità di: "Inserire De Bruyne in un sistema strutturato senza snaturarlo". L'esperienza di gestire un mix di stelle e giovani e la mentalità vincente sarebbero elementi da considerare per l'IA riguardo l'allenatore livornese, che conosce a menadito la Serie A e potrebbe dare stabilità per il dopo Conte. Come alternative principali vengono messi Vincenzo Italiano, che anche nella realtà il vero competitor di Allegri, Andoni Iraola e Thiago Motta, tre ‘giochisti' che sono differenti da Allegri come calcio ma che con la rosa del Napoli avrebbero la possibilità di fare il loro calcio.

Andoni Iraola sarebbe il profilo ideale per il Milan secondo l’IA.

Iraola sarebbe il miglior profilo per il Milan

Qual è l'allenatore ideale del Milan secondo l'IA. La valutazione complessiva anche in questo caso è completa. Si basa a liquidità, intorno ai 28 milioni, ricavi, posizione finanziaria e patrimonio netto. E naturalmente anche la rosa, che è abbastanza giovane, al netto di una serie di elementi, over 30 come Modric e Loftus-Cheek, non Fullkrug che sarà rispedito al West Ham.

La rosa, al netto di una grande delusione finale, può per l'IA concorrere già così per un posto in Champions e il profilo ideale per la squadra rossonera sarebbe Andoni Iraola. Le motivazioni sono chiarissime: "Adattamento perfetto alla rosa: Stile intenso, pressing alto, transizioni rapide e organizzazione solida. Valorizza al massimo le qualità di Leao e Pulisic in attacco, la fisicità del centrocampo, composto da Jashari, Fofana e Ricci. e può migliorare la difesa. Soprattutto ha dimostrato di far rendere rose competitive con risorse non illimitate. Mentalità e risultati immediati: Calcio moderno, propositivo e verticale, perfetto per una piazza ambiziosa come Milan".

Iraola è uno dei candidati seri alla panchina rossonera per davvero. Le alternative per l'IA sono rappresentate da Vincenzo Italiano, che ha caratteristiche simili rispetto al basco, e a Thiago Motta, che già in passato era stato avvicinato ai rossoneri, e che ha in a un estimatore assoluto: "Motta sarebbe più progettuale". Insomma, sarebbe il profilo giusto per una crescita costante.