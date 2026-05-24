Serie A LIVE, i risultati delle partite: chi va in Champions tra Juve, Milan, Roma e Como e chi retrocede tra Lecce e Cremonese

L'ultima giornata della Serie A 2025-2026 sancirà chi saranno le ultime due squadre italiane che si aggiudicheranno la qualificazione alla prossima Champions League tra Juventus, Milan, Roma e Como e chi retrocederà in Serie B tra Lecce e Cremonese. Si gioca tutti in contemporanea con fischio d'inizio alle ore 20:45 e le partite si potranno seguire in diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Il programma della 38a giornata di Serie A
- Torino-Juventus
- Lecce-Genoa
- Milan-Cagliari
- Verona-Roma
- Cremonese-Como
Napoli-Udinese 1-0: fine primo tempo
Si chiude con il Napoli in vantaggio per 1-0 sull'Udinese il primo tempo al Maradona. Decide un gol di Hojlund.
Napoli costretto al secondo cambio per l'infortunio di Lobotka: al suo posto Gilmour
Si fa male anche Lobotka, dopo Alisson Santos, e il Napoli è costretto al secondo cambio: al suo posto Gilmour.
Napoli-Udinese 1-0: gol di Hojlund
Napoli in vantaggio con il gol di Rasmus Hojlund su assist di De Bruyne.
Napoli costretto al cambio per l'infortunio di Alisson Santos: entra De Bruyne
Alisson Santos si fa male dopo uno scatto e si accascia a terra: Conte costretto al cambio, entra De Bruyne.
Il Napoli in campo con l'Udinese per l'ultima giornata: è l'ultima di Conte in azzurro
Il Napoli, già qualificato e sicuro del secondo posto, scende in campo con l'Udinese per l'ultima giornata: è l'ultima di Antonio Conte sulla panchina azzurra.
Chi rischia di retrocedere in Serie B tra Lecce e Cremonese
Il Lecce ha un punto di vantaggio sulla Cremonese, 35 a 34, grazie alla vittoria in casa del Sassuolo nello scorso turno. I salentini ospitano il Genoa che non ha più grosse pretese da questo torneo e punteranno sul ‘fattore campo' per centrare la salvezza mentre i grigiorossi se la vedranno col Como, che può giocarsi ancora le sue chance per andare in Champions. In caso di sconfitta del Lecce e di pareggio della Cremonese col Como le due contendenti finirebbero appaiate a quota 35 e la salvezza/retrocessone si deciderà con uno spareggio.
Chi ha più chance di andare in Champions
Milan e Roma, dopo le vittorie nel penultimo turno contro Genoa e Lazio, hanno messo un bel mattoncino per andare in Champions League ma i punti di vantaggio su Como e Juventus sono soltanto due e devono vincere per centrare l'obiettivo. Le squadre di Allegri e Gasperini hanno più chance delle altre due concorrenti strappare il pass ma non possono assolutamente permettersi di perdere nell'ultimo turno per evitare spiacevoli sorprese.
Serie A, le partite in diretta: chi gioca oggi alle ore 20:45
Queste sono le partite che si giocheranno alle ore 20:45 e che decideranno le ultime due squadre italiane che si aggiudicheranno la qualificazione alla prossima Champions League tra Juventus, Milan, Roma e Como e chi retrocederà in Serie B tra Lecce e Cremonese.
Il programma della 38a giornata di Serie A
- Torino-Juventus
- Lecce-Genoa
- Milan-Cagliari
- Verona-Roma
- Cremonese-Como