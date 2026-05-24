Serie A LIVE, i risultati delle partite: chi va in Champions tra Juve, Milan, Roma e Como e chi retrocede tra Lecce e Cremonese

Milan e Roma, dopo le vittorie nel penultimo turno contro Genoa e Lazio, hanno messo un bel mattoncino per andare in Champions League ma i punti di vantaggio su Como e Juventus sono soltanto due e devono vincere per centrare l'obiettivo. Le squadre di Allegri e Gasperini hanno più chance delle altre due concorrenti strappare il pass ma non possono assolutamente permettersi di perdere nell'ultimo turno per evitare spiacevoli sorprese.