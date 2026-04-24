L’Inter può diventare campione d’Italia a Torino: tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21

L’Inter vede ormai il traguardo: il 21° Scudetto è a portata di mano e potrebbe arrivare già nel prossimo turno di Serie A. Il netto successo contro il Cagliari, unito al passo falso del Napoli contro la Lazio, ha creato un solco importante in classifica.

Se lo scorso anno fu decisivo Pedro con una doppietta che rallentò la corsa nerazzurra e favorì il Napoli, mentre questa volta gli “alleati” dei nerazzurri sono proprio i calciatori Lazio: i gol di Matteo Cancellieri e Toma Bašić allo stadio Maradona hanno di fatto spalancato la strada alla squadra di Cristian Chivu verso il tricolore.

Ora tutto può decidersi già nella sfida contro il Torino, ma la matematica impone ancora qualche incastro. Non basta mantenere il vantaggio: serve ampliarlo, perché in caso di arrivo a pari punti è previsto uno spareggio Scudetto. Tradotto: l’Inter deve guadagnare almeno un punto sul Napoli, che gioca in casa con la Cremonese, e tenere a distanza anche il Milan, che ospita la Juventus.

L'Inter può vincere lo Scudetto a Torino: tutte le combinazioni

Le combinazioni per poter portare lo Scudetto all'Inter già nella giornata numero 34 sono chiare. Nel primo scenario, il più semplice, l’Inter batte il Torino, il Napoli non vince contro la Cremonese e il Milan non fa bottino pieno contro la Juventus. In questo caso, il titolo sarebbe aritmetico già domenica.

Più complicata, ma non impossibile, l’altra ipotesi: pareggio dei nerazzurri in casa dei granata, sconfitta del Napoli e un Milan capace di raccogliere al massimo tre punti nelle ultime due gare. Uno scenario che richiede un crollo delle inseguitrici, ma che in un campionato così imprevedibile non può essere escluso.

In ogni caso, il destino è ormai nelle mani dell’Inter: se non dovesse arrivare nel turno di campionato che sta per iniziare, il countdown è iniziato. Bastano pochi punti per chiudere definitivamente i giochi e dare il via alla festa per lo Scudetto numero 21 della storia nerazzurra.