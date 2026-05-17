Serie A LIVE, Inter-Verona e festa Scudetto in diretta: oggi i nerazzurri sfileranno con due coppe

Sarà un pomeriggio molto intenso per i tifosi dell'Inter che cominceranno a festeggiare ancor prima dell'inizio della partita contro il Verona. Prima dell'ingresso in campo della squadra è previsto uno show con 21 artisti nerazzurri come Luca Ravenna, Nicola Savino, Il Pagante condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia. I cancelli apriranno alle ore 12:00 per consentire ai tifosi di arrivare puntuali al proprio posto e godersi lo speciale "Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia". Ad accogliere la squadra ci sarà una grandiosa coreografia che dovrebbe coprire tutti gli anelli di San Siro, ovviamente a tema tricolore. Dopo la partita ci sarà la consegna dello Scudetto e poi l'Inter partirà a bordo dei bus scoperti con le due coppe: la sfilata comincerà verso le 18:30 per poi concludersi a Piazza Duomo intorno alle 22:30.