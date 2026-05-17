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Serie A LIVE, Inter-Verona e festa Scudetto in diretta: oggi i nerazzurri sfileranno con due coppe

La diretta di Inter-Verona di Serie A: i nerazzurri sono Campioni d’Italia. La cronaca minuto per minuto e gli aggiornamenti sulla festa.

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17 Maggio 2026 13:00
Ultimo agg. 13:32
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Oggi l'Inter gioca l'ultima partita in casa della stagione contro il Verona: a San Siro scatteranno i festeggiamenti per lo Scudetto, vinto lo scorso 3 maggio contro il Parma con tre giornate d'anticipo, e per la Coppa Italia vinta mercoledì contro la Lazio. Alla fine della partita la squadra riceverà il trofeo, il numero 21 della loro storia arrivato a due anni di distanza dal ventesimo.

Dopo i festeggiamenti all'interno dello stadio, che ospiterà anche uno spettacolo con 21 artisti nerazzurri, ci sarà la sfilata sul pullman scoperto che farà il giro della città. La partenza è prevista intorno alle 18:30 da San Siro e l'arrivo è previsto verso le 22:30 in piazza Duomo, dove i nerazzurri riceveranno l'abbraccio del pubblico affacciandosi da una delle terrazze.

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Il programma di domenica 17: show e festa al Duomo

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Sarà un pomeriggio molto intenso per i tifosi dell'Inter che cominceranno a festeggiare ancor prima dell'inizio della partita contro il Verona. Prima dell'ingresso in campo della squadra è previsto uno show con 21 artisti nerazzurri come Luca Ravenna, Nicola Savino, Il Pagante condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia. I cancelli apriranno alle ore 12:00 per consentire ai tifosi di arrivare puntuali al proprio posto e godersi lo speciale "Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia". Ad accogliere la squadra ci sarà una grandiosa coreografia che dovrebbe coprire tutti gli anelli di San Siro, ovviamente a tema tricolore. Dopo la partita ci sarà la consegna dello Scudetto e poi l'Inter partirà a bordo dei bus scoperti con le due coppe: la sfilata comincerà verso le 18:30 per poi concludersi a Piazza Duomo intorno alle 22:30.

A cura di Ada Cotugno
13:15

La classifica di Serie A: l'Inter è Campione d'Italia

L'Inter guarda tutti dall'alto dopo aver vinto lo Scudetto con tre giornate d'anticipo. Grazie alla vittoria del 3 maggio contro il Parma i nerazzurri si sono laureati Campioni d'Italia per la 21esima volta nella loro storia e oggi riceveranno finalmente la coppa a San Siro.

A cura di Ada Cotugno
13:00

Serie A, oggi Inter-Verona in diretta alle ore 15: l'ultima a San Siro

In occasione dell'ultima partita a San Siro l'Inter riceverà la coppa dello Scudetto vinta contro il Parma con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. Alle ore 15:00 giocherà per l'ultima volta in stagione davanti ai suoi tifosi contro il Verona, una gara che si trasformerà in una vera festa.

A cura di Ada Cotugno
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