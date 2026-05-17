Chi è Alessio Furlanetto, il portiere della Lazio titolare nel derby con la Roma che non ha mai giocato

Alessio Furlanetto sarà il titolare della Lazio nel derby dopo l’infortunio di Motta: per il classe 2002 sarà l’esordio assoluto in Serie A. Cresciuto nel vivaio biancoceleste e reduce dalle esperienze in Serie C con Renate e Fermana, il portiere si ritrova ora protagonista nella partita più importante della stagione.

Alessio Furlanetto è pronto a vivere il giorno più importante della sua carriera. Salvo sorprese, sarà infatti il portiere titolare della Lazio nel derby contro la Roma in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12:00. A spalancargli le porte dell’esordio in Serie A è stato l’infortunio muscolare di Edoardo Motta, fermatosi proprio alla vigilia della stracittadina.

Per Furlanetto sarà un debutto dal peso enorme, nella partita più sentita dell’anno dai tifosi biancocelesti. Nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, nel febbraio 2002, il portiere veneto è cresciuto calcisticamente nel vivaio laziale dopo essere stato notato giovanissimo dalla Liventina. Curiosamente aveva iniziato il suo percorso da attaccante, prima di scegliere definitivamente i guanti e il ruolo di portiere.

Furlanetto debutta in Serie A nel derby contro la Roma: è il terzo portiere della Lazio

Arrivato alla Lazio in età molto giovane, ha completato tutta la trafila del settore giovanile, passando dall’Under 15 fino alla Primavera. Le sue qualità gli hanno permesso di entrare presto nel giro della prima squadra: la prima convocazione in Serie A risale infatti al 2019, in occasione della sfida contro il Cagliari. Nel 2020 è arrivata anche la prima chiamata europea per la trasferta di Club Brugge KV in Champions League, ulteriore segnale della fiducia del club nei suoi confronti.

Con Maurizio Sarri in panchina, Furlanetto ha iniziato a frequentare stabilmente l’ambiente della prima squadra, partecipando anche alle campagne europee come terzo portiere. Per accumulare esperienza, però, la Lazio ha deciso di mandarlo in prestito in Serie C.

Nella stagione 2022/23 ha difeso i pali del Renate, trovando spazio tra campionato e playoff. L’anno successivo si è trasferito alla Fermana, sempre in Serie C, dove ha giocato con maggiore continuità. Complessivamente sono state 34 le presenze raccolte nelle due esperienze lontano da Roma, fondamentali per la sua crescita professionale. L’ultima gara ufficiale disputata risale al 2 marzo 2024, nel match tra Fermana e Olbia.

Rientrato a Formello, Furlanetto è rimasto nel gruppo biancoceleste come terzo portiere alle spalle di Ivan Provedel e degli altri estremi difensori della rosa. La sua stagione è stata complicata anche da un problema al ginocchio rimediato in allenamento ad aprile, infortunio che aveva fatto temere uno stop lungo ma dal quale è riuscito a recuperare nel giro di poche settimane.

Adesso, però, per il classe 2002 è arrivato il momento che aspettava da tutta la vita: il primo match in Serie A e direttamente nel derby della Capitale.