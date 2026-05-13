Roma-Lazio alle 12 di domenica, Serie A e Prefettura trattano sul derby: gli orari delle partite

Il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12. È l’ultima ipotesi su cui stanno lavorando Lega Serie A e Prefettura. Già inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Colpi di scena a non finire nella questione relativa alla disputa del derby tra Roma e Lazio in programma nel prossimo turno di Serie A. Ebbene la Lega Serie A e la Prefettura hanno pensato all'anticipo del derby a domenica 17 maggio alle ore 12 e, allo stesso tempo, hanno inviato alla Federazione Italiana Tennis e Padel un'altra richiesta, questa volta per posticipare l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali di Tennis alle 17:30. Si tratta solo di un'ipotesi al momento, ma sicuramente l'ennesimo ribaltone di una vicenda che ha già fatto discutere molto nel corso delle ultime ore.

La Lega Serie A, con una nota, aveva comunicato che tutte le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions – derby compreso – avrebbero giocato alle 12:30 di domenica. Decisione invece cambiata poco dopo dalla Prefettura che nella giornata di ieri aveva comunicato che invece il derby e di conseguenze le altre partite delle squadre interessate alla qualificazione in Champions, si sarebbero giocate nella giornata di lunedì alle ore 20:45. Il tutto per via della concomitanza della finale degli Internazionali di tennis prevista domenica nella fascia oraria pomeridiana.

E dunque si sta lavorando su questa ultima ipotesi per evitare ogni tipo di problema di ordine pubblico e chiudere la questione con una soluzione che possa andare bene a tutti. A questo punto di conseguenza saranno giocate alle 12 – per garantire la contemporaneità come previsto da regolamento per le ultime due giornate di campionato – anche le sfide Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Juventus-Fiorentina.

Lo stadio Olimpico pronto a ospitare il derby di Roma domenica alle 12.

Si tratta dunque dell'ennesimo colpo di scena in una vicenda che ha mostrato inevitabilmente delle falle organizzative. La concomitanza del derby con gli Internazionali di Roma non era voluta, ma di certo la Serie A poteva evitarla in qualche modo. Almeno non adesso, con tempi strettissimi. Lo scontro tra Prefettura di Roma e Lega Serie A era diventato rovente nella giornata di ieri quando il cambio di programmazione del derby spostato in maniera coatta a lunedì alle 20:45 per esigenze legate all’ordine pubblico ha fatto reagire malissimo la Serie A.

Quando si giocheranno le altre partite delle 37^ giornata di Serie A

La Lega si era detta pronta a ricorrere al TAR del Lazio per fare valere le proprie ragioni. Oggi però a quanto pare a prevalere è stata la ragione e il dialogo con il lavoro delle parti interessate a trovare un punto d'intesa affinché si possano svolgere entrambi gli eventi in totale sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico. A questo punto le altre partite però resteranno invariate e giocheranno nei giorni e negli orari stabiliti in precedenza dalla Lega Serie A: Inter-Verona alle ore 15 e tre partite alle ore 20.45 (ovvero quelle con le squadre coinvolte nella lotta salvezza): Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Alle 18 Atalanta-Bologna che non è interessata né dalla corsa Champions e né dalla salvezza.