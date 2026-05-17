Sarri durissimo sulla Lega Serie A prima di Roma-Lazio: “Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio”

Maurizio Sarri sarà in panchina nel derby Roma-Lazio e ha espresso il suo punto di vista in merito al caos che si è sviluppato per l’organizzazione del 37° turno di campionato tra Lega Serie A e istituzioni.

Maurizio Sarri sarà in panchina nel derby Roma-Lazio e non diserterà come era stato paventato nei giorni scorsi. L'allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN ha fatto chiarezza sul suo punto di vista in merito al caos che si è sviluppato per l'organizzazione del 37° turno di campionato: “La mia era solo una provocazione, poi io i giocatori lasciati da soli in questa bolgia non li avrei mai mandati. Volevo solo esprimere una mia opinione riguardo alla cattiva gestione della Lega verso il nostro prodotto”.

Il tecnico dei capitolini ha espresso un punto di vista durissimo sulla Lega Serie A e sulla gestione del campionato italiano: “La Lega non sta gestendo al meglio il nostro prodotto. Sto parlando solo per il bene del calcio. Non è che se oggi facciamo una brutta partita è colpa della Lega. Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio”.

L'irritazione di Sarri per la scelta di giocare il derby alle ore 12

Dopo la finale di Coppa Italia, persa contro l'Inter in malo modo, Maurizio Sarri aveva espresso tutta la propria irritazione per la decisione di fissare il derby tra Lazio e Roma alle ore 12:00: una scelta presa per creare maggiore distanza con la finale degli Internazionali di tennis prevista nel pomeriggio al Foro Italico (a pochi passi dallo stadio Olimpico, per chi non conoscesse la Capitale).

Il tecnico biancoceleste era stato durissimo ai microfoni di Mediaset: “Lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocheranno loro. Se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra”.

Nonostante lo sfogo, Sarri ha deciso di essere regolarmente in panchina per senso di responsabilità nei confronti della squadra e dei tifosi: in realtà nessuno aveva mai pensato che l'allenatore napoletano avrebbe mai lasciato sola la sua squadra nel derby ma le sue parole erano state molto forti e avevano fatto molto discutere sia nell'ambiente capitolino che altrove.