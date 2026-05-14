Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio, alle ore 12: in contemporanea altre 4 partite di Serie A

La Prefettura di Roma ha dato l’ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Stessa data e stesso orario per Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Alla fine di una lunghissima giornata la quadra è stata trovata. La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Domenica 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby Roma-Lazio e si giocheranno anche tutte le altre quattro partite, inizialmente in programma per le 12:30, e cioè Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Le cinque partite in programma domenica alle 12

Alla fine, dopo giornate di discussioni, assai stucchevoli e anche abbastanza fuori dalla realtà, l'accordo è stato trovato. Non poteva essere altrimenti. Perché c'è un turno da Serie A da disputare. Allo Stadio Olimpico domenica prossima si terrà il derby tra Roma e Lazio, che prenderà il via alle ore 12. Mezz'ora in anticipo rispetto al solito. Essendo i giallorossi in lotta per un posto in Champions dovranno giocare allo stesso orario le altre squadre che inseguono un posto alle prime quattro. Dunque alle 12 inizieranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Il calendario della 37ª giornata di Serie A

Nelle ultime due giornate c'è l'obbligo delle contemporaneità negli incontri delle squadre che lottano per gli stessi obiettivi. Per questo motivo l'intero turno di Serie A si svolgerà di domenica: cinque partite a mezzogiorno, poi separate e singole Inter-Verona (alle 15) e Atalanta-Bologna (ore 18), partite tra squadre che non hanno più reali obiettivi. In serata le tre squadre che lottano per non retrocedere.

Como-Parma, ore 12

Genoa-Milan, ore 12

Juventus-Fiorentina, ore 12

Pisa-Napoli, ore 12

Roma-Lazio, ore 12

Inter-Verona, ore 15

Atalanta-Bologna, ore 18

Cagliari-Torino, ore 20:45

Sassuolo-Lecce, ore 20:45

Udinese-Cremonese, ore 20:45