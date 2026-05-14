Serie A
video suggerito
video suggerito

Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio, alle ore 12: in contemporanea altre 4 partite di Serie A

La Prefettura di Roma ha dato l’ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Stessa data e stesso orario per Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Alla fine di una lunghissima giornata la quadra è stata trovata. La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Domenica 17 maggio alle ore 12 si giocherà il derby Roma-Lazio e si giocheranno anche tutte le altre quattro partite, inizialmente in programma per le 12:30, e cioè Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Le cinque partite in programma domenica alle 12

Alla fine, dopo giornate di discussioni, assai stucchevoli e anche abbastanza fuori dalla realtà, l'accordo è stato trovato. Non poteva essere altrimenti. Perché c'è un turno da Serie A da disputare. Allo Stadio Olimpico domenica prossima si terrà il derby tra Roma e Lazio, che prenderà il via alle ore 12. Mezz'ora in anticipo rispetto al solito. Essendo i giallorossi in lotta per un posto in Champions dovranno giocare allo stesso orario le altre squadre che inseguono un posto alle prime quattro. Dunque alle 12 inizieranno anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

Il calendario della 37ª giornata di Serie A

Nelle ultime due giornate c'è l'obbligo delle contemporaneità negli incontri delle squadre che lottano per gli stessi obiettivi. Per questo motivo l'intero turno di Serie A si svolgerà di domenica: cinque partite a mezzogiorno, poi separate e singole Inter-Verona (alle 15) e Atalanta-Bologna (ore 18), partite tra squadre che non hanno più reali obiettivi. In serata le tre squadre che lottano per non retrocedere.

Leggi anche
La Roma prende posizione sulla data del derby contro la Lazio: "Lavoriamo per giocare domenica"

Como-Parma, ore 12
Genoa-Milan, ore 12
Juventus-Fiorentina, ore 12
Pisa-Napoli, ore 12
Roma-Lazio, ore 12
Inter-Verona, ore 15
Atalanta-Bologna, ore 18
Cagliari-Torino, ore 20:45
Sassuolo-Lecce, ore 20:45
Udinese-Cremonese, ore 20:45

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Lazio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Roma-Lazio si gioca domenica alle 12:00 con le altre 4 partite che valgono la Champions
Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio, alle ore 12: in contemporanea altre 4 partite di Serie A
Il TAR aveva preso ancora tempo sugli orari e i giorni, rinviando tutto all'Avvocatura dello Stato
La Serie A aveva fatto ricorso ai giudice amministrativi impugnando la decisione del prefetto
Il no all'ultima proposta della Lega: giocare il derby e altre 4 gare domenica alle 12. Ed è scattato il ricorso
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views