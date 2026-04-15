Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, così Sinner può restare numero 1 del ranking a lungo

Alcaraz a causa di un infortunio al gomito si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona. Una cattiva notizia per lo spagnolo e una buona per Sinner che resterà.

La notizia che nessuno voleva a Barcellona. Carlos Alcaraz si ritira dal torneo ATP 500 a causa di un problema al polso. Già in mattinata era montata la preoccupazione per lo spagnolo che aveva deciso di non allenarsi, ora addirittura il forfait per il torneo di casa. Considerando che questo è un torneo al quale lo spagnolo tiene tanto si può capire facilmente che sono tutt'altro che meravigliose le condizioni di Alcaraz, che avrebbe potuto anche superare Sinner in classifica questa settimana. Ora però lo scenario cambia con Jannik che può restare in vetta del Ranking almeno fino al Roland Garros.

Alcaraz si ritira dall'ATP Barcellona

Nell'immediato a sorridere e Machac, giocatore ceco che sapeva di dover affrontare Alcaraz e che invece vola dritto ai quarti senza giocare, e tra l'altro con un tabellone appetibile. Alcaraz già nel primo turno con Virtanen aveva chiesto un MTO (Medical Time Out) per farsi valutare il polso. La partita l'ha vinta lo stesso, ma evidentemente il dolore era davvero tanto e dopo aver deciso di non allenarsi in mattinata è arrivato il forfait, che è sanguinoso per gli organizzatori.

L'idolo di casa fuori dal torneo, e per giunta senza giocare. Una maledizione quella di Carlos, che un anno fa subì un infortunio giocando la finale con Rune, e a causa di quel problema saltò pure il torneo di Madrid. Mentre due anni fa si ritirò a tabellone già compilato.

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Le parole di Alcaraz: "Il problema al polso è più serio del previsto"

Poche parole e per niente rassicuranti quelle del tennista spagnolo che parlando del suo infortunio al polso ha dichiarato: "È un infortunio più grave di quanto tutti noi ci aspettassimo, e devo ascoltare il mio corpo per non subire conseguenze in futuro. Con grande tristezza, devo fare ritorno a casa e recuperare il prima possibile".

Gli scenari per la classifica ATP: Sinner resta numero 1

Alcaraz se avesse vinto il torneo di Barcellona si sarebbe ripreso la vetta per appena 60 punti. Non ci riuscirà. Sinner così resterà al comando della classifica mondiale del tennis, che potrebbe avere una evoluzione dopo il torneo di Madrid. Un anno fa non giocarono quel torneo né Jannik né Carlos, che quindi potrebbero solo incamerare punti scendendo in campo. Entrambi a questo punto sono in dubbio.

Jannik Sinner vincendo a Monte Carlo ha superato in classifica Carlos Alcaraz tornando numero 1 ATP.

Sinner dopo aver vinto Monte Carlo disse che avrebbe deciso in seguito se partecipare o meno, Alcaraz ora è in automatico in dubbio. I tornei seguenti saranno gli Internazionali d'Italia di Roma e il Roland Garros, che un anno fa si aggiudicò Alcaraz battendo Sinner in finale. Dunque cambiali pesantissime per lo spagnolo, che se non raggranellerà punti a Madrid è destinato almeno fino a luglio a rimanere al secondo posto della classifica ATP, dietro a Sinner, che realisticamente potrebbe arrivare quasi in carrozza a Wimbledon con lo scettro del tennis maschile.