Jannik Sinner può perdere il numero 1 del ranking già tra una settimana per soli 10 punti

Jannik Sinner è tornato numero 1 della classifica ATP dopo il trionfo di Monte Carlo. Ma Carlos Alcaraz ha già la chance di riprendersi la vetta del Ranking a Barcellona.

Jannik Sinner si è preso tutto. Ha vinto per la prima volta Monte Carlo, battendo seccamente Carlos Alcaraz, il suo grande e unico rivale, ed ha riconquistato la prima posizione della classifica ATP, circa sette mesi dopo averla lasciata allo spagnolo. Un grande risultato, ma non il traguardo assoluto, perché i conti si fanno a fine stagione. Ma Alcaraz, in realtà, la leadership del Ranking ATP può prendersela già tra una settimana, per farlo deve vincere il torneo 500 di Barcellona. Impresa che sulla carta non pare impossibile.

Sinner numero 1 del tennis dopo Monte Carlo

Si sapeva già, dopo il torneo di Miami, che in caso di trionfo a Monte Carlo, Jannik Sinner sarebbe tornato al comando del Ranking ATP. Così è stato. Alcaraz è stato detronizzato. Cambio al vertice e sorpasso che è duplice. Perché Sinner vivrà da domani la 67ª settimana al comando, tenendo dietro Alcaraz che, per ora, si ferma a quota 66.

Alcaraz può tornare però numero 1 già dopo il torneo ATP Barcellona

Carlos Alcaraz, così come faceva Rafa Nadal, è chiamato a grandi fatiche nel mese di aprile. Perché la tradizione impone la presenza, dopo il torneo di Monte Carlo, pure a Barcellona, che ospita uno storico torneo ATP 500. Un anno fa Alcaraz perse la finale con Rune, subì un infortunio a metà del secondo set. Quel risultato, però, oggi tra virgolette lo avvantaggia.

Perché scarterà solamente 330 punti. Dovesse vincere il torneo ne otterrebbe 500 di punti. Dunque 170 in più. E gli basterebbero per riprendersi lo scettro, visto che Jannik è davanti di ‘soli' 160 punti. Quindi per appena 10 lunghezze tornerebbe leader della classifica mondiale del tennis.

Chi sfida Carlos Alcaraz all'ATP 500 di Barcellona

Alcaraz è naturalmente la testa di serie numero 1. La 2 è Lorenzo Musetti, poi il seeding è completato da De Minaur (numero 3), Khachanov (4), Rublev (5), Norrie (7), Draper (8) e Fils (9). Insomma a guardare il tabellone di insidie sembrano essercene poche, ma la stanchezza è dietro l'angolo e l'Alcaraz delle ultime settimane non è stato irresistibile. L'esordio sarà con il finlandese Virtanen.