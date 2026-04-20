La foto di Alcaraz col tutore al braccio diventa virale: dubbi su Roma e Roland Garros

Carlos Alcaraz col tutore al braccio destro (immagine condivisa sui social da loschopos_)

La foto di Carlos Alcaraz col tutore rigido al braccio destro (gli arriva quasi sotto il gomito) alimenta dubbi sulle condizioni fisiche del tennista spagnolo, dopo l'infortunio al polso subito nel match del torneo di Barcellona contro il finlandese Otto Virtanen, e sulle reali possibilità di rivederlo in campo agli Internazionali di Roma o, addirittura, al Roland Garros. E il fatto stesso che, almeno per il momento, non vi siano indicazioni ufficiali da parte dello staff lascia spazio a deduzioni di vario tipo. Intanto, la scelta di immobilizzare il polso è chiara: aiuta a evitare movimenti che potrebbero rallentare il processo di guarigione e di recupero ma, al tempo stesso, conferma che il dolorino avvertito nell'ultimo incontro è qualcosa che raccomanda estrema cautela.

In terra catalana vinse il match ma si ritirò dal trofeo annunciando poco dopo (senza specificare per quanto tempo sarebbe rimasto fuori dalle competizioni) che non avrebbe partecipato al Masters 1000 di Madrid. Laddove invece ci sarà Jannik Sinner, deciso ad allargare il solco di punti dal murciano ora che è (ri)diventato numero uno al mondo.

L'immagine di Alcaraz col tutore al braccio destro

Nello scatto che ha fatto il giro del Web il campione iberico si trovava in un ristorante di Alicante a godersi un po' di relax. L'espressione del viso era rilassata ma l'ortesi all'articolazione, in assenza di un report medico definitivo, ha destato impressione. L'obiettivo è ristabilire la piena funzionalità del polso destro, solo allora le sensazioni che Alcaraz proverà direttamente sul campo diranno come sta veramente e potrà partecipare allo Slam francese, che in calendario è uno degli appuntamenti più importanti della stagione (il secondo, ma sulla terra rossa, dopo il trionfo sul cemento degli Australian Open, in finale contro Novak Djokovic). Ecco perché, al netto del massimo riserbo sulle sue condizioni, la strategia è molto chiara: non ha senso forzare i tempi di rientro correndo il rischio di pregiudicare la partecipazione ai tornei più attesi.

Come sta Carlos, i dubbi sulle sue condizioni

In un'intervista concessa a Radioestadio Noche, il direttore del torneo di Madrid, Feliciano Lopez, non ha fornito informazioni rassicuranti sulle condizioni di Alcaraz. Pur avendo specificato di non aver parlato direttamente con il giocatore né con persone del suo staff, ha fatto sapere qual è l'entità del problema: infiammazione al tendine del polso. Dovrebbe essere questa la causa dello stop forzato.

"Non so quale sia la reale entità del suo infortunio – le parole del direttore del torneo di Madrid, lui stesso ex giocatore -. Posso solo dire che, quando capitò a me una cosa del genere, non riuscivo nemmeno a tenere la racchetta in mano e sono stato fermo per due mesi. Penso che sia quasi impossibile che possa giocare a Roma, speriamo riesca a recuperare per Parigi".