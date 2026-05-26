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In Spagna scrivono che Sinner è stato “salvato” dagli organizzatori del Roland Garros: “È l’uomo delle nevi”

Un articolo un po’ velenosetto del ‘Mundo Deportivo’ fa capire come in Spagna sentano la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il quotidiano iberico scrive che l’italiano è stato “salvato” dagli organizzatori del Roland Garros, chiamandolo “l’uomo delle nevi che soffre il sole”.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Jannik Sinner esordirà oggi al primo turno del Roland Garros contro il francese Clement Tabur, un match in cui ovviamente è favoritissimo. La collocazione della partita del campione azzurro nella sessione serale gli ha evitato le sofferenze cui stiamo assistendo in questi giorni a Parigi a causa delle temperature elevatissime, fisse di giorno sopra i 30 gradi. Il sole picchia durissimo, l'afa crea condizioni davvero proibitive non solo per i tennisti, ma anche per spettatori e raccattapalle (una ragazza è quasi svenuta durante il match vinto da Rublev su Zverev).

Il ‘favore' fatto a Sinner dagli organizzatori del torneo parigino, che fa il paio con l'attenzione riservatagli dandogli quanti più giorni di riposo dalla finale vinta a Roma, è stata l'occasione per un articolo alquanto velenosetto del ‘Mundo Deportivo', peraltro di una prima firma del quotidiano spagnolo, Angel Rigueira, che è caporedattore.

Già il titolo, "Il Roland Garros salva Sinner dal calore infernale", fa capire il senso del pezzo, da ‘leggere' tenendo presente quanto sia sentita in Spagna la rivalità tra il 24enne altoatesino e Carlos Alcaraz.

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L’articolo del ’Mundo Deportivo’ su Jannik Sinner al Roland Garros
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"Se c'è qualcuno che soffre per l'esposizione ai raggi del sole, è il numero uno al mondo, l'italiano Jannik Sinner, l'uomo delle nevi (sic), nato tra le montagne di San Candido, che indossa gli sci con la stessa naturalezza con cui indossa i sandali", scrive Rigueira.

Il giornalista iberico va poi al punto, spiegando che Sinner, grazie al programma stesogli a mo' di tappeto dagli organizzatori parigini, "evita il caldo infernale nel suo match di esordio". Rigueira aggiunge che il numero uno al mondo "in un altro contesto avrebbe preferito evitare la sessione serale, ma che ora si sente protetto dalla durezza dei raggi solari" e ancora, che "i crampi possono essere un nemico peggiore di qualsiasi avversario in campo".

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