Gael Monfils fa piangere Elina Svitolina al Roland Garros: le dedica un discorso commovente

Gael Monfils ha fatto piangere la moglie Elina Svitolina col suo discorso pronunciato sul centrale del Roland Garros.

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Gael Monfils a 39 anni ha giocato lunedì sera la sua ultima partita al Roland Garros, visto che questa sarà la sua ultima stagione da tennista professionista. Dopo aver rimontato da due set sotto contro il connazionale francese Hugo Gaston, facendo balenare la speranza di assistere a una delle sue epiche vittorie al quinto set, Monfils è crollato 6-0 nell'ultimo parziale, uscendo battuto dopo quasi tre ore e mezza di gioco, nell'ovazione del pubblico. A quel punto è andata in scena una cerimonia d'addio organizzata dal torneo parigino, che ha avuto il suo momento più toccante quando le bellissime parole dedicate da Gael a sua moglie Elina Svitolina hanno trascinato la tennista ucraina a un pianto irrefrenabile.

Nell'occasione, la Federtennis francese ha fatto le cose in grande, rendendo plastico il peso di un giocatore amatissimo e popolare al di là delle sue vittorie e della sua classifica (è stato numero 6 al mondo nel 2016). Per Monfils è stato steso il tappeto rosso sul campo centrale del Roland Garros, gli è stato consegnato un trofeo di cristallo e si sono palesati Gasquet, Tsonga e Simon, ovvero gli altri tre ‘Mousquetaires', come fu soprannominato il gruppo di tennisti della generazione di Gael dai media transalpini.

Poi sul maxi schermo del campo Philippe Chatrier è stato proiettato un video tributo di campioni come Nadal, Federer, Djokovic e altri ancora. Le emozioni hanno raggiunto l'apice quando nel corso del suo discorso di commiato, Monfils si è rivolto direttamente alla Svitolina, presente in tribuna con la figlia Skaï di 3 anni e mezzo, facendola piangere per la purezza delle parole dedicatele.

"Elina, normalmente parli francese… – ha attaccato Monfils parlando nella sua lingua, mentre le lacrime iniziavano a bagnare gli occhi della tennista di Odessa – Vorrei ringraziare mia moglie perché senza di lei forse non sarei ancora qui stasera. Sono otto anni che stiamo insieme, otto bellissimi anni. Tu mi hai accompagnato, ma non sto parlando di Elina Svitolina la tennista: sto parlando di Elina, la donna, la vera donna, mia moglie. Lei che è presente in ogni situazione, in ogni momento, che ha sempre saputo sostenermi come uomo, non come tennista. Che è sempre stata lì nei miei momenti di dubbio, che ha sempre saputo tirarmi su, incoraggiarmi, amarmi e soprattutto mi ha dato il regalo più bello del mondo: nostra figlia. Ti amo".

Parole che hanno commosso non solo la 31enne giocatrice ucraina, protagonista di un grande inizio di stagione e qualificatasi al secondo turno del torneo, ma anche tutti gli spettatori del centrale parigino. Un amore potente quello tra Gael ed Elina, che aveva dedicato al marito frasi altrettanto belle in una recente lettera, raccontando il loro primo appuntamento.