La raccattapalle sviene durante Rublev-Buse al Roland Garros: si sente male per il troppo caldo

La partita tra Rublev e Buse è stata interrotta perché la raccattapalle si è sentita male: è svenuta a causa del caldo torrido di Parigi, un tema di discussione prima dell’inizio del Roland Garros.

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Mentre Ignacio Buse e Andrey Rublev erano in campo durante il primo turno del Roland Garros a pochi metri da loro una raccattapalle si è sentita male per il troppo caldo: le temperature torride sono state un tema prima dell'inizio del torneo di Parigi che oggi si è giocato sotto il sole cocente. La ragazza è svenuta ed è stata aiutata dall'arbitro a rimettersi in piedi e a trovare una sistemazione più adeguata per potersi riprendere.

I due tennisti si sono fermati immediatamente per accertarsi delle sue condizioni, provati anche loro dal caldo asfissiante che li ha accompagnati per tutta la gara. Fortunatamente la raccattapalle ha sofferto un colpo di calore e, come riportato da TNT, si è ripresa in fretta e senza particolari conseguenze qualche minuto dopo.

La raccattapalle si sente male durante il Roland Garros

Non è la prima volta che il caldo diventa un tema di discussione durante i tornei di tennis e anche in Francia è accaduto lo stesso. Prima dell'inizio del Roland Garros c'era preoccupazione per le temperature piuttosto elevate in che in questi giorni a Parigi oscillano tra i 29 e i 32 gradi. Durante la partita tra Buse e Rublev si è toccato un picco di calore che ha fatto svenire la raccattapalle a bordocampo: la partita è stata immediatamente interrotta dal giudice di sedia che è andata a soccorrerla e ad accertarsi delle sue condizioni.

La ragazza stava svenendo ma è stata presa sotto braccio giusto in tempo per evitare di cadere a terra. I due tennisti si sono fermati, preoccupati dal malore della raccattapalle che era a pochi metri da loro, ma per fortuna la ragazza non ha accusato nulla di grave ed è stata accompagnata fuori per ricevere l'assistenza necessaria e potersi riprendere dal colpo di calore. Non è il primo episodio che accade su un campo da tennis, uno sport che più di tutti è condizionato dalle temperature torride.