Sinner-Tabur oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Jannik Sinner debutta al Roland Garros contro la wild card francese Clement Tabur. Ecco l’orario, il tabellone e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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È tornato il momento di vedere Jannik Sinner in azione in un torneo dello Slam. Esordio al Roland Garros per il numero uno al mondo reduce dal trionfo di Roma che ha allungato la striscia di imbattibilità nei Masters 1000. Appuntamento oggi sul campo centrale, non prima delle 20:15, contro la wild card Clement Tabur, numero 171 del mondo. Un avversario inedito e ampiamente alla portata del tennista italiano finalista della scorsa edizione in cui si arrese a Carlos Alcaraz assente per un infortunio al polso. Con un successo Sinner guadagnerebbe l'accesso al secondo turno del tabellone contro uno tra Fearnley o Juan Manuel Cerundolo. Diretta TV e streaming a pagamento per gli abbonati su Eurosport, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.

Orario e dove vedere Sinner-Tabur oggi in TV e streaming

Jannik Sinner inizia il suo percorso al Roland Garros contro Clement Tabur oggi martedì 26 maggio. L'orario della partita in programma sul Court Philippe Chatrier, ovvero il Centrale, è non prima delle 20:15. Nessun dubbio invece sulla diretta TV garantita esclusivamente da Eurosport. Questo significa che potranno assistere al match gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Stesso discorso per lo streaming disponibile su dispositivi portatili e fissi, grazie ai rispettivi abbonamenti.

I precedenti tra Sinner e Tabur, chi è il tennista francese

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Clement Tabur, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori alla luce della sua nazionalità transalpina. Il 26enne occupa attualmente la posizione numero 171 del ranking, anche se in passato è stato 165 (questo il suo best ranking). La sua carriera si è svolta praticamente sempre a livello Challenger e ITF con sparute apparizioni nei tornei ATP, conquistate soprattutto grazie a wild card. All’attivo la partecipazione al Roland Garros 2025, e i quarti raggiunti a Metz nel 2025 dove sconfisse anche Blockx.

Il prossimo avversario di Sinner al Roland Garros: il tabellone

Jannik Sinner guarda tutti dall’alto, alla luce del suo status di testa di serie numero uno. Esordio al Roland Garros contro Tabur, ampiamente alla sua portata. In caso di vittoria al secondo turno poi il match contro uno tra Fearnley o Juan Manuel Cerundolo. Nel terzo turno poi il livello si alzerà con i possibili incroci contro uno tra Moutet o Landaluce. In semifinale i favoriti sono Medvedev o Cobolli e finale contro Zverev o Djokovic, ma attenzione alle sorprese.