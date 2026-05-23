Quando gioca Sinner al Roland Garros: data e orario dell’incontro con Tabur

Jannik Sinner farà il suo esordio con Clement Tabur nel primo turno del torneo del Roland Garros. Sinner sarà in campo martedì 25 maggio, probabilmente nella sessione serale. Diretta TV su Eurosport.

Jannik Sinner si sta preparando in vista dell'esordio al Roland Garros. Il numero 1 della classifica ATP sfiderà il francese Clement Tabur, tennista di basso livello, numero 165 al mondo. L'esordio di Sinner avverrà martedì 25 maggio. Molto probabilmente scenderà in campo nel match serale che si terrà sul campo centrale di Parigi non prima delle ore 20:15. La diretta TV sarà solo su Eurosport.

Reduce anche dal successo di Roma, che gli ha regalato il sesto torneo 1000 consecutivo, il quinto su cinque del 2026, Sinner è nettamente favorito nel torneo parigino, l'ultimo Slam che manca alla sua collezione. Jannik ha vinto già quattro Slam: due volte gli Australian Open, Wimbledon e gli US Open.

Martedì 26 maggio l'esordio di Sinner al Roland Garros contro Tabur

Il primo incontro di Jannik al Roland Garros 2026 dunque sarà sicuramente di lunedì. L'avversario è una wild card francese, Clement Tabur, giocatore di basso livello, numero 165 al mondo. Comunque sarà un match di primo turno, l'esordio a Parigi, ed è un match al meglio dei cinque set. Si giocherà martedì 26 maggio. Non è ancora stato stabilito l'orario, ma considerando il match tra il numero 1 al mondo e un francese, pare probabile che l'incontro sia quello della sessione serale, che non prenderà il via prima delle 20:15. Poi tornerà in campo giovedì per il secondo turno.

Dove vedere in TV l'esordio di Sinner al Roland Garros 2026: niente diretta in chiaro

Sinner contro Tabur a Parigi. In campo lunedì 25 maggio. Probabilmente nella sessione serale. La sfida si potrà seguire in diretta TV solo su Eurosport, canale a pagamento che possono seguire gli abbonati di discovery+, TimVision, HBO Max, DAZN e Prime Video Channels sia in TV che in streaming. Non ci sarà la diretta in chiaro.

Gli avversari di Sinner al Roland Garros 2026

Jannik scenderà in campo all'esordio con il francese Tabur, poi tornerà in campo per il secondo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo o il britannico Fearnley. Il terzo turno si prevede intrigante con Moutet o il giovane spagnolo Landaluce, che ha giocato molto bene a Roma. Negli ottavi potrebbe esserci il derby con Luciano Darderi, mentre nei quarti il tabellone direbbe uno tra Bublik e Shelton. In semifinale l'avversario sarebbe uno tra Auger-Aliassime, Medvedev e Cobolli. L'eventuale rivale della finale sarebbe uno tra Zverev, Djokovic, Ruud o Jodar.

I precedenti di Sinner al Roland Garros

Jannik ha disputato sei volte il Roland Garros, l'unico torneo dello Slam che gli manca. Lo scorso anno ebbe tre matchpoint nella finale con Alcaraz, che lo batté anche in semifinale nel 2024. Nelle altre quattro partecipazioni ha raggiunto i quarti di finale nel 2020, gli ottavi nelle due edizioni successive. Mentre nel 2023 perse al secondo turno.