Jannik Sinner riscrive ancora la storia del tennis: batte Ruud e vince per la prima volta a Roma

Jannik Sinner batte Casper Ruud in due set e vince per la prima volta gli Internazionali d’Italia. Sinner è il primo italiano a vincere a Roma dopo esatti 50 anni.

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Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d'Italia. Casper Ruud è stato battuto in finale in due set. Sinner ha fatto jackpot centrando una serie di record clamorosi. Quello più bello riguarda Roma, che dopo 50 anni celebra un campione italiano – l'ultimo era stato Panatta nel 1976, e vince pochi mesi dopo la scomparsa dell'altro mito del tennis italiano Pietrangeli, due volte vincitore. Quinto 1000 su cinque del 2026, sesto in fila, la storia del tennis si riscrive al Foro Italico.

Ruud parte bene, Sinner lo aggancia e vince il primo set

La finale degli Internazionali d'Italia 2026 inizia con leggero ritardo, per il protrarsi della finale del doppio vinto meravigliosamente da Bolelli e Vavassori. Applausi scroscianti per il Presidente Mattarella e Adriano Panatta, finalmente tornato al Foro Italico. Quando si parte c'è subito il break di Ruud, ma Sinner se lo riprende subito. Si va sul filo della parità: 2-2, 3-3, 4-4. Nel nono gioco due splendide palle corte procurano due palle break a Sinner, la prima viene annullata, nella seconda c'è un errore banale del norvegese. Sinner serve per il set e non si fa pregare, è 6-4 in 48 minuti. Primo set vinto.

Sinner è il campione di Roma, 6-4 6-4 a Ruud

In avvio di secondo set, Ruud va subito in difficoltà. Sinner ne approfitta. Conquista una palla break che sfrutta con un lungo linea favoloso. Lo sguardo è quello di chi vuole soffocare, sportivamente, l'avversario, per rendere la pratica ancora più rapida. Il norvegese non è un tipo che molla tanto facilmente e cerca di rimanere in scia. E nell'ottavo game, quando meno te l'aspetti, Ruud conquista una palla break.

Il Foro Italico trattiene il fiato, Sinner serve benissimo e con il diritto la cancella. Poco dopo è 5-3. Quando serve per il titolo Jannik è sicuro di sé. La chiusura è quasi automatica. Il pubblico esplode dopo l'ultimo punto. Sinner è il primo italiano a vincere gli Internazionali d'Italia dopo 50 anni. Bravo anche Ruud che ha giocato un grande torneo e una splendida finale.