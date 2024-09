video suggerito

Sinner leggendario trionfa anche agli US Open! Finale dominata contro Fritz nella bolgia americana Jannik Sinner batte in finale, e in tre set, Taylor Fritz e vince per la prima volta gli US Open. Per Sinner questo è il secondo Slam della carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner vince pure gli US Open. Il tennista italiano, che a gennaio si era aggiudicato gli Australian Open, a New York batte tre set a zero Taylor Fritz e conquista il secondo Slam della sua carriera. Sinner ha dominato, ha giocato una partita praticamente perfetta e ha ottenuto così il sesto titolo del 2024. Jannik blinda così anche la prima posizione della classifica ATP.

Il primo set della finale Sinner-Fritz è il più bello

La finale è attesissima. L'Italia attende per il suo eroe, Jannik, che è favoritissimo e sfida il quarto americano in questo US Open. Taylor Fritz è alla prima finale Slam della carriera. Sugli spalti c'è pure Taylor Swift, oltre a Dustin Hoffman e Matthew McConaughey, con bandana a stelle e strisce. La pressione è tanta per l'americano, che parte male. Sinner lo fa servire ed è subito break. Jannik tiene la battuta a zero, sembra pronto uno show. Ma Fritz pian piano si rimette in carreggiata, strappa il servizio a Sinner e torna in parità, prima di salvarsi con una magia nel game successivo.

L'italiano alza il livello quando deve, si salva dal 15-30 nel sesto gioco e poi fa un altro break, 4-3 e Fritz che deve ancora rincorrere. Jannik tiene la battuta e poco dopo si procura tre setpoint, giocando a un livello davvero molto alto. Il terzo è quello buono, 6-3 e un set a zero per l'italiano.

Jannik fa il break al momento giusto, Fritz quasi al tappeto

Il secondo set è di una rapidità assoluta. Fritz come d'incanto ritrova il servizio, la tensione non c'è più, il movimento è fluido e il cannone viene esploso con continuità. Sinner è implacabile. In men che non si dica si arriva sul 4-4. Jannik tiene la battuta e mette l'avversario con le spalle al muro. Nel momento decisivo la differenza si vede e si sente. Jannik alza il livello, Taylor non è più così preciso ed è 15-40. Con un bolide, Jannik chiude game e set. Il break arriva nel momento più importante, 6-3 6-4. Due set a zero.

Il terzo set in avvio è praticamente la copia del secondo. Si va veloce, i servizi si tengono con una relativa facilità e con rapidità. Nel sesto gioco Fritz finisce 15-40 sul suo servizio. Con due set di ritardo e sotto di 2-3, Taylor vede la sconfitta, ma in quel momento qualcosa scatta nella sua testa, alza il livello, tiene la battuta e come fosse in un'altra dimensione giocando in modo divino e strappa la battuta a Sinner, che con un doppio fallo cede il servizio, 4-3 per il padrone di casa, che con un piccolo show fa sciogliere il pubblico, composto durante l'incontro.

Fritz si porta sul 5-3, Sinner tiene la battuta e manda l'americano a servire per il set. Sinner alza il livello, mette alle corde Fritz e gli toglie la battuta, è 5-5. In quel momento avevano capito tutti che la partita di fatto era chiusa, Sinner alza il livello, Fritz si scioglie, finisce 6-3 6-4 7-5. Jannik trionfa, saluta Fritz poi scala la tribuna per abbracciare il suo team, gli allenatori Cahill e Vagnozzi e poi bacia la fidanzata Anna Kalinskaya. Poi Seal gli dice: "Bravo Jannik".