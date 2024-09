video suggerito

Il bacio della vittoria tra Sinner e Anna Kalinskaya: la russa rompe l’impaccio di un timido Jannik Dopo l’ultimo punto che gli ha consegnato la vittoria agli US Open, Sinner guarda verso la tribuna. Lì c’è anche la fidanzata, che gli sussurra qualcosa all’orecchio: con lei si scioglie in un tenero abbraccio poi arriva il bacio che fa il giro del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner ha battuto Taylor Fritz e vinto gli US Open, è il secondo slam della stagione dopo gli Australian Open. Titolo che gli vale ben 4 mila punti di vantaggio in classifica Atp e un primato blindato. Alza le braccia al cielo, sorride, sbuffa e lancia un'occhiata verso la tribuna. Lassù, assieme al suo staff, c'è Anna Kalinskaya. Lui l'abbraccia e l'accarezza. Lei gli sussurra qualcosa e mentre sta per sciogliersi quel semplice gesto d'affetto lo tira a sé e ne vince l'impaccio pubblico. La russa gli prende la nuca e gli dà un tenero bacio. Imbarazzato e contento, Jannik ripercorre a ritroso le scale e torna in campo per la premiazione, le parole di rito e una dedica in particolare (alla zia che sta male e che non sa quanto ancora potrà sopravvivere).

La commozione di Sinner per la vittoria: guarda Anna in tribuna

C'è spazio anche per un altro momento personale, pensa a se stesso e – dice – quanto sia stato difficile affrontare un momento come quello che ha vissuto (per il caso Clostebol). Tira un sospiro, lascia tutto alle spalle con la sfida che ha chiuso l'annata agonistica. Nella prossima sarà chiamato a difendersi dall'assalto alla posizione di numero uno al mondo. Intanto, se la gode con pieno merito. Deve averglielo detto anche Anna in quell'istante in cui, il legame che li unisce, ha tagliato il mondo fuori e lasciato solo loro al centro della scena.

L'abbraccio e il bacio spazzano via (anche) le offese di Kyrgios

La fidanzata ha seguito con molto pathos la finale all'Artur Ashe di Flashing Meadows ed è scattata in piedi dopo l'ultimo scambio, quello che ha consacrato il compagno campione anche in America. Il pubblico tributa la giusta ovazione al tennista azzurro che ha piazzato la doppietta negli States, prima Cincinnati adesso New York sotto gli occhi delle stelle come Taylor Swift o Dustin Hoffman. Ma Jannik ha lo sguardo solo per una, per lei che gli fa battere il cuore. Lei che, alla vigilia della finale, era stata tirata in ballo da Nicholas Kyrgios per provocare l'alto-atesino, stuzzicarlo per l'ennesima volta, è sempre lì, al suo fianco. Al Roland Garros arrivò la conferma della loro relazione, niente sembra in grado scalfirla.

E forse in quello schiocco di labbra c'è (anche) la migliore risposta possibile alla battuta squallida che il suo ex (l'australiano) aveva fatto nel botta e risposta coi suoi follower. Il giocatore di Canberra, oggi opinionista tv, non s'è smentito e ha tenuto il punto: ha postato un messaggio su X nel quale ha fatto i complimenti a Fritz "per un paio di settimane di cui essere orgoglioso", senza alcun riferimento al successo di Sinner che ha dominato l'incontro mostrando così tutta la sua (in)sofferenza per quell'esito che non auspicava.