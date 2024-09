video suggerito

La triste reazione di Kyrgios al trionfo di Sinner agli US Open: tradisce tutta la sua sofferenza Kyrgios non riesce ad ammettere il trionfo di Sinner agli US Open e tradisce tutta la sua sofferenza: la sua è una reazione triste dopo la vittoria del tennista italiano su Fritz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Nicholas Kyrgios riesce a distinguersi anche dopo la bellissima vittoria di Jannik Sinner agli US Open 2024. Il tennista e commentatore televisivo australiano nei minuti successivi al trionfo del numero uno al mondo, che diventa il primo tennista italiano a vincere due Slam nella stessa stagione, ha dedicato qualche minuto a Taylor Fritz e non all'atleta azzurro: "Forza campione. Che paio settimane pazzesche, Taylor Fritz, dovresti essere estremamente orgoglioso di te".

Su X è stata pubblicata una foto del tennista americano triste per la finale persa e Kyrgios ha pensato di condividerla aggiungendo un suo pensiero ma evitando di fare i complimenti a Jannik per la conquista del torneo di Flushing Meadows.

Una frase scritta sulla piattaforma social, da dove nelle scorse settimane aveva lanciato accuse nei confronti di Sinner in merito al ‘caso Clostebol' e si era lasciato andare anche a commenti maschilisti nei confronti di Anna Kalinskaya.

Kyrgios fa i complimenti a Fritz dopo la finale degli US Open: non nomina mai Sinner

Nei giorni scorsi Kyrgios sembrava aver esaurito la spinta di oppositore di Sinner a tutti i costi dopo la vittoria strepitosa contro Medvedev ("Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. È senz'altro il favorito ora") ma nelle ore precedenti alla finale è arrivato un colpo bassisimo da parte sua nei confronti del tennista italiano e della sua fidanzata: in un post su X si era lasciato andare ad allusioni offensive nei confronti della sua ex fidanzata, oggi compagna del numero uno al mondo. Un colpo davvero basso e parola e dir poco maschiliste nei confronti della tennista russa.

Nick Kyrgios ha commentato gli US Open per ESPN e in diretta tv aveva affermato che non avrebbe avuto più lo stesso l'atteggiamento tenuto in precedenza dopo la vicenda del Clostebol ("Non sarò ospitale con lui").

Oggi l'ennesimo comportamento poco sportivo, a dir poco, da parte di Kyrgios nei confronti di Sinner.