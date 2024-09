video suggerito

Kyrgios si arrende davanti a Sinner agli US Open: è costretto ad ammettere quello che tutti vedono Kyrgios ammette la superiorità di Sinner dopo la vittoria con Medvedev e sui social si sbilancia: “È senz’altro il favorito ora”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Alla fine anche Nicholas Kyrgios ha dovuto ammettere la superiorità di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Daniil Medvedev e il pass conquistato per la semifinale agli US Open 2024. Con un tweet con il tennista australiano di origini greche ha commentato la vittoria strepitosa del numero uno del mondo andando in controtendenza con le polemiche e le critiche che gli aveva riservato dopo il ‘caso Clostebol‘: "Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. È senz'altro il favorito ora".

Kyrgios ha commentato così le parole di un giornalista, Ben Rothenberg, che sul suo profilo di X ha scritto: "Difficile non pensare a quanto sarebbe stata più divertente la corsa di Jannik Sinner se quest'anno fossimo ancora all'oscuro di tutta la sua vicenda antidoping. Il tempismo con cui è avvenuto tutto questo e il modo in cui per mesi si è mostrata la mancanza di trasparenza ai vertici del tennis lascia solo l'amaro in bocca". "Uno dei tuoi migliori tweet", ha risposto di Kyrgios che poi ha elogiato il tennista italiano.

Kyrgios ammette la superiorità di Sinner dopo la vittoria con Medvedev

Non è una vera e propria inversione di rotta da parte del commentatore nei confronti di Sinner ma, comunque, un commento che non si allinea a quanto detto dal tennista australiano nelle scorse settimane. Finalmente anche Nick è costretto ad ammettere l'incredibile solidità di Sinner nel gestire la pressione del caso doping come sta facendo, anche e soprattutto a livello di prestazioni.

Kyrgios aveva attaccato duramente Jannik Sinner dopo la vicenda Clostebol nonostante l'ITIA avesse giudicato il tennista italiano non colpevole per due violazioni antidoping: "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita… dovresti stare via per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, carino".

L'atleta australiano aveva espresso apertamente i suoi pensieri prima sui social e poi ha rincarato la dose nel corso del commento degli US Open per ESPN, inviando al numero uno al mondo un messaggio sui loro futuri rapporti: "Non sarò ospitale con lui come lo ero prima quando eravamo nello spogliatoio".