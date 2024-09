video suggerito

Sinner si prende la rivincita su Medvedev e ora sfida Draper per un posto in finale agli US Open 2024 Jannik Sinner si prende la rivincita su Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) e vola in semifinale agli Us Open 2024: ora sfida Jack Draper per un posto in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner si prende la rivincita su Daniil Medvedev (6-2, 1-6, 6-1, 6-4) e vola in semifinale agli US Open 2024: il numero uno al mondo ora sfida Jack Draper per un posto in finale.

Il tennista italiano ha vendica la sconfitta ai quarti di Wimbledon, battendo il russo con un match di grande intelligenza e dove si è mostrato più costante del suo avversario. In semifinale affronterà Draper, che non ha ancora perso un set nel torneo e ha battuto ai quarti Alex de Minaur. Solo un precedente tra Sinner e il tennista inglese, al Queen’s 2021, con sconfitta per l’altoatesino in due tie-break.

La prima volta di Sinner agli US Open

Sinner conquista la semifinale agli US Open per la prima volta in carriera: è il terzo italiano a raggiungere questo traguardo in questo torneo dopo Corrado Barazzutti e Matteo Berrettini.

Il numero uno al mondo comanda le operazioni nel primo set, in tutto e per tutto: lo chiude con un 6-2 in 34 minuti togliendo il servizio per la seconda volta al russo nel settimo gioco. Medvedev reagisce subito e nel secondo set diventa subito aggressivo: il russo riesce a spuntarla sfruttando tutte le chance gli concede Sinner e piazza un 6-1 in 40 minuti a dir poco sbalorditivo ma non proprio corrispondente a quanto visto in campo.

Nel terzo set Medvedev concede qualcosa da fondo e al servizio, con Sinner che è bravissimo ad approfittarne di questo momento del suo avversario rendendogli il 6-1 del set precedente. Nel quarto set è la lotta punto a punto ma il numero 1 del mondo chiude il set 6-4 e si prende il pass per la semifinale in maniera netta e con grande personalità.

US Open quando si gioca la semifinale tra Sinner e Draper

Jannik Sinner e Jack Draper si sfideranno nella semifinale degli US Open 2024 nella notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024 sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 01:00.